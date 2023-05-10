港股考驗牛熊線　美團挫逾2%　內銀股回吐

港股低開7點後反覆向下，恒生指數曾跌167點，低見19,700點，逼近250天線(19,705點)有支持，暫維持過百點跌幅。國企指數跌50點；科技指數跌20點，主板成交360億港元。

內銀內險股領跌，工、中、建三大內銀股跌2.1%至2.3%；中國人壽跌1.9%；中國平安跌1.8%；招商銀行跌1.7%。

內房物管股亦捱沽，龍湖集團挫3%，是表現最差藍籌；中國海外跌2.2%；華潤置地及華潤萬象生活跌1.9%；碧桂園及碧桂園服務跌0.5%。

大型科網股偏軟，美團跌2.3%拖低大市；京東集團跌0.9%；小米集團跌0.7%；百度跌0.4%；騰訊跌0.2%；阿里巴巴無起跌。

其他藍籌股以汽車相關股表現較佳，比亞迪股份升1.9%；吉利汽車升1.7%；中升控股升0.7%。重磅股滙豐控股靠穩；友邦保險跌0.5%。昨日急挫的中芯國際反彈近1%。

【09:20】港股好淡角力 騰訊偏軟 滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數跌7點，報19,860點；國企指數高開6點，報6,741點；科技指數升6點，報3,805點。

大型科網股窄幅上落，美團跌0.7%；騰訊跌0.4%；小米集團跌0.2%；京東集團無起跌；阿里巴巴升0.7%。

金融股個別發展，友邦保險跌0.9%；香港交易所跌0.5%；中國平安及工商銀行無起跌。滙豐控股升0.3%；招商銀行升0.6%；建設銀行升0.7%。