大酒店：業績復甦急不來　冀更多航班恢復來港

談到疫後復甦進程，他表示目前很難預測，原因是西方國家的收入、房租的恢復進度雖然很快，但與香港不可相提並論，因香港業務要視乎旅客到中國的情況如何。另外，營運總裁包華指，現時無意增加人手。

被問到集團的英國倫敦及土耳其伊斯坦堡的半島酒店峻工後，資本開支會否回落及之後的業務部署，他透露正有意計劃翻新及改善本港的凌霄閣及淺水灣項目，惟不涉及重建，又強調持續多年的疫情對集團影響深甚，要待一段時間，財務狀況回復而考慮作大型投資，而由於英國項目涵蓋出售公寓，相信可改善集團財務狀況。至於緬甸仰光半島酒店施工，因政局問題暫時停止，將視乎局勢、人手等再作安排。

另外，被問及主席米高嘉道理的退休時間表，他笑言「一日我仲有用、我都會繼續坐喺度，時間會證明一切」。