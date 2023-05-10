親人民幣求生路？智庫指俄羅斯「自掘墳墓」

卡內基俄羅斯歐亞中心非常駐學者Alexandra Prokopenko撰文，直言俄羅斯被西方制裁後，與中國關係日趨密切，甚至利用人民幣進行交易結算，鼓吹「去美元化」，最終會損害經濟，行為無疑在自掘墳墓！

Prokopenko在文中指出，俄羅斯曾專注在科技發展，以及能源部門出口的多元化，但如今都被資本管制、友好和敵對國家的標籤，以及支付人民幣化，還有國家預算軍國主義化所取代。她表示，西方制裁將長期阻礙俄羅斯的經濟發展，而俄羅斯現在依賴大宗商品和中國，將無法獲得先進技術。

文章續稱，俄羅斯愈來愈依賴中國，不惜大打折扣出售石油等資源，削弱了俄羅斯的獲利能力。另一方面，在高科技及消費品進口上，也日益依賴中國，而且交易主要以人民幣而非盧布進行，直言俄羅斯曾經大肆吹噓的「去美元化」，目前正在變為「人民幣化」，對俄羅斯經濟發展不利。

Prokopenko指出，即使俄烏戰事結束，只要任何形式的「普京主義」仍然存在，軍費開支都不太可能減少，或佔總國家預算的1/3，意味俄羅斯經濟發展將在未來一段長時間停滯不前。