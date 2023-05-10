許正宇：港府積極推廣本地上市平台優勢　擬年內再次出訪東盟

財經事務及庫務局局長許正宇表示，過去兩年在新冠疫情反覆、產業鏈受阻和主要央行調升利率等宏觀因素下，全球金融市場相對波動，企業經營情況和股份估值普遍受到影響。因此，主要市場發行人對新股融資的態度普遍較為審慎，香港新股集資表現亦同樣受到影響。隨着疫情持續放緩，社會和經濟活動全面復常，政府及港交所正積極向國際的目標市場，尤其是包括東盟，推廣香港上市平台的優勢，以吸引來自各地的潛在發行人來港上市。

他指，在內地相關當局、港府和金融監管機構的積極協作下，於香港主要上市的外國公司股票於今年3月起，在滿足一定條件後可納入港股通的合資格證券範圍。港交所會繼續為來自東盟有意來港上市的發行人提供協助。政府聯同證監會及港交所亦會不時檢視和優化上市制度，持續加強其競爭力。

此外，他稱，政府計劃今年內再次出訪東盟出席會議，以及向東盟商界和企業介紹香港金融市場的最新規則、上市途徑和各種機遇。

許提到，為進一步拓展與東盟地區潛在發行人的聯繫，港交所在2022年擴大其新加坡辦事處，並已安排今年在東盟各經濟體進行一系列外展活動，宣傳來港上市集資的最新規則，着力增強與目標群體的聯繫，吸引更多位於東盟地區的公司來港落戶和融資。港交所亦會繼續舉辦網上活動，向海外企業宣傳香港上市平台，讓發行人更了解香港市場的情況和優勢。