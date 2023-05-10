啟德綜合商業項目AIRSIDE下季試業　已獲3家跨國企業承租

南豐集團旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE，將於今年第三季正式試業，集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目樓高47層，總樓面約190萬方呎，佔32層為甲級寫字樓樓面，面積約120萬方呎。現時已有3家跨國企業承租，包括一家法國公司及兩家日資機構，當中最大租戶為其中一家日資金融企業租用項目中層約9.6萬方呎樓面。

連同由中環南豐總部遷入的面積，項目已出租近40萬方呎，平均呎租約35至49港元，較其他九龍東甲級商廈租金高出近1倍。他指出，項目位置具有優勢，地庫無縫連接港鐵啟德站，同時融入企業重視的環境、社會和企業管治(ESG)元素，物業亦提供較大的樓面面積，其中10至18樓相連樓層，面積約5.3萬方呎。

此外，AIRSIDE設有約70萬方呎零售樓面，現已租出約八成樓面。而商場佔約35%為餐飲業，設有多達40間餐廳，同時提供一個面積達約1.2萬方呎的美食廣場。

而目前最大租戶為戲院，面積達約3.3萬方呎，設有超過900個座位。另有大型百貨超市及日本生活品牌落實進駐，面積分別約2.5萬及1.2萬方呎。

對於寫字樓供應將踏入高峰期，許謙讓指出，寫字樓市場面對競爭較大，空置面積亦需時消化，但通關後查詢有所增加，特別是金融保險行業，故對後市發展不太擔心，預計明年寫字樓租金走勢持平。

至於零售市道方面，他認為，街舖與商場市況不同，街舖空置率較高，但部分屬於持貨力強的業主，不願低價出租或未遇上合適租戶，而沒有出租單位。商場出租情況保持不俗，因為發展商有不同方案及協助讓租戶捱過疫情，預計舖租將於明年開始出現增長。