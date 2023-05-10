道指期貨跌80點　油價挫1.3%

美匯指數報101.475；港匯見7.8327；離岸人民幣(CNH)報6.9329；美元兌日圓報135.14；歐元處1.0959；英鎊報1.2625。金價報2,029.81美元。油價跌1.3%，布油報76.31美元，紐油處72.58美元。比特幣跌至27,612美元。道指期貨跌80點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國4月消費物價指數

20:30 美國4月核心CPI

●恒生指數全日收報19,762點，跌105點或0.53%，主板成交988億港元。

-日清食品首季多賺22%，香港業務收入減2.7%。

-香港半島酒店首季平均可出租客房收入飆4.6倍。

-大酒店：業績復甦急不來，冀更多航班恢復來港。

-國泰航空：機票價格仍高企，冀明年回復正常。

-滙豐控股今起展開回購，金額最多20億美元。

-滙豐首季全球淨流入資金達1716億，部分來自瑞信客戶。

-內地AI公司出門問問傳來港IPO，最多籌逾23億。

●內地A股個別發展，其中滬綜指跌38點或1.15%，收報3,319點，成交金額4,895.54億元人民幣。

●李雲澤出任國家金融監督管理總局黨委書記

香港經濟：

●港元1個月拆息再升破4厘，專家料上半年維持高企。

●許正宇：港府積極推廣本地上市平台優勢，擬年內再次出訪東盟。

外地經濟：

●市況淡靜！美國投資銀行家今年恐袋少兩成花紅。

●投資界名嘴：地區銀行過時，理應任由倒閉。

●英國按揭公司推零首期10成按揭，咩人有資格申請？

●索羅斯戰友︰美國處衰退邊緣，經濟恐現硬着陸。

●鮑威爾成為美國人最無信心的聯儲局主席。

企業消息：

●Airbnb首季轉賺1.17億美元，惟盤後股價挫一成。

●巴菲特投資日本五大商社，利潤兩年增3倍。

●派拉蒙大裁員！具36年歷史節目被迫收檔。