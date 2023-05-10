港府擬發展家族辦公室產業　會計師可發揮甚麼作用？

儘管近年疫情肆虐為經濟帶來挑戰，但亞洲區內的超級富豪數量仍十分可觀。根據金融科技公司Wealth-X發布的《2021年全球超高淨值人口報告》(World Ultra Wealth Report 2021)，亞洲擁有3,000萬美元及以上財富人士有87,460人，擁有的財富總值達到10.2萬億美元，反映區內對家族辦公室的需求殷切。同時，政府於2022年《施政報告》中訂下目標，在2025年年底前協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務；政府亦為單一家族辦公室提供稅務寬免。需求配合政策，正帶動家族辦公室相關的專業服務需求。

簡單而言，家族辦公室是私人財富管理公司，專門為擁有巨額財富的個人或家庭服務。除提供財富管理服務外，家族辦公室亦為客戶提供法律、會計、稅務，甚至慈善管理等服務。由於業務全面，家族辦公室業務可說發展成一個財富管理「生態圈」，帶動會計、法律、合規及風險管理等相關專業人士的需求。

其中，會計專業在家族辦公室業務扮演關鍵角色。香港會計師擁有豐富服務不同行業、市場及司法管轄區的經驗，亦具備財務和商業法律等知識，對於家族辦公室與超高淨值人士而言，他們可提供專業的稅務、審計、會計和財務顧問等服務，更可以協助家族辦公室拓展海外市場和投資機會，甚至進一步提供更多元化服務，包括資產保值與繼承、家族治理、遺產規劃等。

舉例而言，會計及稅務專業人士可持續跟進不同司法管轄區的最新稅收規則，以及會計及監管制度，從而讓客戶獲享有關稅收優惠，並為客戶提供建議及諮詢。會計師甚至可為家族辦公室與超高淨值人士設計、審查和實施投資控股結構與家族信託結構，令客戶可有效地管理家族資產。

除財富保值與財富增值，家族辦公室的服務範圍更需要協助樹立家族的社會聲譽。會計師具備專業財務知識及站在商業世界的前端，可協助家族辦公室客戶捕捉新興的市場投資趨勢，如社會責任投資、綠色金融、藝術以及慈善事業等，從而平衡客戶財富保值及維持家族社會聲譽的需要。

目前，家族辦公室已成為香港財富及資產管理行業的重要增長領域。為配合會員的專業發展，會計師公會亦舉辦家族辦公室稅制事宜相關的網上座談會及網上學習課程，以協助會員開拓相關的業務。

香港會計師公會