【產經直播】港股現水平可博反彈？

市場觀望今晚公布的美國CPI數據，港股周三(10日)窄幅波動，高低波幅不足200點，交投亦偏淡，成交額又回落至1,000億元樓下。恒指收市跌105點，收報19,762點，連跌兩日累挫534點。近期港股維持上落格局，在現水平可博反彈？

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