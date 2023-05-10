【產經直播】港股現水平可博反彈？
2023年05月10日 16:45
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利達LW基金經理及合夥人黃耀宗
市場觀望今晚公布的美國CPI數據，港股周三(10日)窄幅波動，高低波幅不足200點，交投亦偏淡，成交額又回落至1,000億元樓下。恒指收市跌105點，收報19,762點，連跌兩日累挫534點。近期港股維持上落格局，在現水平可博反彈？
「中國特色估值」概念股續捱沽，其中內銀及內險股成跌市元兇工商銀行(01398)跌3%、中國人壽(02628)亦跌近3%，相關股份跌夠未？至於三桶油則個別發展，中石化(00386)跌1%過外，後市會點走？美國石油協會(API)統計顯示，上周原油庫存意外增加約362萬桶，石油需求前景係點？
京東集團(09618)周四(11日)將公布第一季業績，有分析預期京東首季收入按年微增0.5%，至約2,407億元人民幣；經調整純利近53億元人民幣，按年增加約31%。京東業績會否帶來驚喜？績後股價預測升定跌？至於其他科網股，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)今日先跌後回升，阿里盤中曾失守80元關，其後受資金追捧倒升，收升近1%，係咪見底迹象？
車股逆市做好，比亞迪(01211)獲銀保監會批准收購易安財險，料開展新能源汽車保險業務，前景看高一線？乘聯會亦公布，內地4月乘用車銷售按年升55.5%，至163萬輛，主因去年同期上海、吉林等地疫情影響形成低基數效應。內地車市點睇？
另外，電池級碳酸鋰報價重上每噸20萬元人民幣，天齊鋰業(09696)急飆11%，升勢可否持續？
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