首季全球豪宅樓價指數挫0.4%　2009年後首見負增長

受疫情影響，全球樓價受衝擊，《萊坊全球豪宅指數》公布最新2023年第一季數字，截至今年3月底，在過去12個月全球豪宅樓價下跌約0.4%，為2009年爆發全球金融危機以來首次錄得按年負增長。

上述指數追蹤全球46個城市的豪宅樓價走勢，並以當地貨幣計算，今年首季指數與2021年第四季錄約10.1%的增長頂峰情況相反。該批城市中，有16個市場的豪宅樓價按年錄得下跌，當中三分之二的豪宅市場錄得樓價上升，其中，香港豪宅樓價上季按年下跌約1.3%，走勢排名自2022年第四季的37位，輕微上升至34位，而豪宅樓價較第四季則維持不變。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港豪宅樓價保持堅挺，近年表現跑嬴大市，而隨著與內地及國際恢復通關，預計成交量開始逐漸增加。至於，美國開始減慢加息步伐，而由於香港豪宅供應有限，料今年豪宅樓價將會回愎平穩增長。

該指數報告亦指，全球有兩個城市錄得雙位數，其中，杜拜在指數的排行榜位列榜首，豪宅樓價按年上升約44%，邁阿密緊隨其後，是按年亦漲約11%。其他排名首五位豪宅樓價升幅最大的城市，包括蘇黎世上升約9.4%、柏林及新加坡分別漲約5.7%和5.5%。而廣州豪宅樓價表現大為改善，從2022年第四季的排名34位，上升至15位，樓價按年升約3.5%。