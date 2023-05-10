【高盛推介】兩大車股逆市反彈 留意比亞迪貼價購
2023年05月10日 17:09
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)周一(8日)突破240港元水平收市後，周二(9日)失守跌1%。周三(10日)早上低開後逆市上升，最高見246.4元，突破3個月高位。中銀保監公布，比亞迪獲批全資收購易安財險。據調查機構報告顯示，比亞迪成為以16.2%的份額，成為全球第二大動力電池供應商。
吉利汽車(00175)周二跌約1.7%，周三亦低開後逆市反彈，最高見10.02元。吉汽公布，集團今年4月銷量超過11.36萬部，按年升約58%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬港元。
吉利方面，好倉及淡倉於本周一分別錄得約70萬及小量資金流入後，周二皆獲資金轉向沽出。
投資者如看好亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(29313)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(12199)。低面值選擇可留意比迪購(11237)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(61770)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約25及35元收回距離。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.3倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿8.1倍，低面值。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(61142)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面可留意屬行使價190元以上產品最高槓桿的比迪沽(13085)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(52560)，遠熊選擇可留意比迪熊(51052)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪沽(13085)，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.8倍，行使價190元以上產品最高槓桿。
比迪熊(52560)，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊(51052)，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好吉汽，認購證方面可留意屬中年期的低街貨吉利購(16423)。牛證方面可留意吉利牛(54780)，與現價有約2元收回距離。投資者如看淡吉汽，可留意吉利熊(50011)，與現價有約5元收回距離。
吉利購(16423)，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、低街貨。
吉利牛(54780)，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率4.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利熊(50011)，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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