【高盛推介】京東連跌3日 周四公布業績
2023年05月10日 17:21
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東(09618)上周五(5日)突破140港元水平收市後，本周一(8日)失守，周二(9日)跌約2.2%。周三(10日)早段高見137.5元後繼續下跌，最低見133.6元，連續第3日下跌。京東將於周四(11日)公布今年首季業績，市場料收入介乎2,358億至2,414.22億元人民幣，按年跌1.6%至升0.7%；非公認會計普通股股東淨利潤介乎50.07億至56.2億元人民幣，按年上升24.2至39.4%。
觀察個股輪證資金流向，京東好倉於上周五至本周二共錄得約170萬元資金流入。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約10萬元。
由於公布業績後，京東股價或會波動，因此投資者在部署時應考慮自身的投資取態、風險可承受程度等因素，繼而選擇合適條款的產品部署。
投資者如看好，認購證方面的輕微價外選擇可留意屬行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿的京東購(16511)。高槓桿選擇可留意低街貨京東購(15416)。長年期選擇可留意京東購(16259)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛(61261)，遠牛選擇可留意京東牛(55953)，與現價有約15及25元收回距離。
京東購(16511)，行使價160.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.2倍，行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
京東購(15416)，行使價190.1元，2023年12月21日到期，實際槓桿5倍，高槓桿、低街貨。
京東購(16259)，行使價170.1元，2024年2月26日到期，實際槓桿4倍，長年期。
京東牛(61261)，收回價120元，行使價118元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東牛(55953)，收回價110元，行使價107.2元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽(16146)，行使價139.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿3.4倍，貼價。
京東熊(53870)，收回價200元，行使價202.8元，換股比率500，槓桿比率2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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