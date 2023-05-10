易付達：近3個月交易筆數及金額上升　受益於通關及消費券

本港零售市道逐漸回暖，本港電子支付平台易付達(eftPay)主席及行政總裁勞俊傑表示，近3個月交易筆數及金額均有所上升，主要是中港兩地全面開關、港府派發電子消費券所帶動，惟目前仍未見海外電子錢包交易明顯轉好。

他指出，儘管中港兩地於2月全面通關，但初期內地訪港旅客人數未見大幅增加，交易數據於3月才見明顯反應，3月份電子支付金額及筆數較2月份均有雙位數增幅，而4月有消費券刺激，當月電子支付在金額及筆數方面均按月錄得一倍增長。5月得益於五一長假期，按月亦錄得升幅。基於中港兩地錢包版本不同，留意到內地旅客對高端消費品有較高需求。

受電子消費券及新冠疫情減少使用接觸交易，本港電子支付盛行。隨着疫情結束，部分小店已暫停使用電子支付，勞俊傑認為，這或與支付平台的交易手續費有關，目前公司的交易手續費約1%至逾2%，不同的支付機構各有不同收費，但強調公司已將成本壓至最低，又相信消費者已習慣電子支付，不會重回以前全現金的交易模式。

該公司目前已接入台灣第二大電子錢包「街口」及南韓電子錢包「GLN」，他透露，目前正籌備引進泰國主流電支付平台「Thai QR Payment」，料數月內成事，另正與新加坡及馬來西亞電子錢包洽商合作。

此外，公司早前推出「智付易(RemoPay)」支付方案，商戶可直接以WhatsApp或電郵方式發送支付連結，或複製該連結後經即時通訊軟件發送給顧客付款。顧客點擊打開連結後即可進入支付頁面，並從中獲取金額等訂單資料，並揀選心儀支付方式和付款。