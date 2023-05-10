經絡：次季樓按市場或放緩　按保數字會相應回調

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，4月份按揭保險數字按月下跌，反映近月樓市交投回落。而本港經濟逐步復常，但日前多間銀行相繼上調最優惠利率，好淡因素爭持下，料次季樓按市場或有所放緩，按保數字亦會相應回調。

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2023年4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為4,010宗及224.13億元，較3月份的5,592宗及309.08億元減少1,582宗（28.3%）及84.95億元（27.5％），宗數及金額均連升3個月後回落，並創3個月新低。

2023年4月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,406宗及75.84億元，較3月份的1,422宗及75.85億元減少16宗（1.1%）及100萬元（0.01%），宗數及金額均連升2個月後回落；平均新取用按保貸款金額為539萬元，按月增加6萬元（1.1%）。

2023年首4個月新批出按保貸款宗數及金額為17,498宗及969.13億元，比去年同期的14,671宗及850.3億元增加2,827宗（19.3%）及118.83億元（14%）。而今年首4個月新取用按保貸款宗數及金額為5,102宗及282.65億元，比去年同期5,493宗及305.61億元減少391宗（7.1%）及22.96億元（7.5%），宗數及金額創近3年的首4個月新低。