杏花邨兩房兩個月減價50萬　持貨6年帳蝕離場

大型屋苑再現蝕讓成交，柴灣杏花邨兩房單位，約兩個月減價50萬元，以688萬元沽出，約6年帳面貶值45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨4座中層8室，實用面積約471方呎，兩房間隔，3月放盤叫價738萬元，最終減價50萬至688萬元成交，減幅約6.8%，呎價約14,607元，原業主於2017年6月以733萬元購入，持貨6年帳面虧損45萬元。

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九龍區

●利嘉閣徐錦榮指，西南九龍匯璽8座中層B室，實用面積約366方呎，一房間隔，望海景，叫價約920萬元，近期下調價格並獲買家洽購，累減約74萬元，以約846萬元易手，呎價約23,115元，原業主2019年以898.6萬元一手購入，帳面虧損約52.6萬元。

●香港置業胡國安表示，牛頭角居屋樂雅苑F座低層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場以460萬元放售逾1年，獲區內客接洽，議價後以約445萬元成交，呎價約9,955元，新買家為上車客。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，5月份青衣區暫錄9宗二手買賣，包括盈翠半島5座中層H室，實用面積約518方呎，套兩房間隔，以920萬元成交，呎價約17,761元，屋苑目前約有85個放盤，入場費699萬元。

●中原凌活忠稱，荃灣海濱花園1座低層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，享內園景，今年3月開價580萬元，累減75萬元或約13%，獲首置客以505萬元承接，呎價約12,053元。

●祥益黃文樂透露，屯門居屋兆軒苑A座高層9室，實用面積約598方呎，日前獲區內換樓客沽出原居的細單位後，隨即拍板購入上述單位，主因與家人住所屬同一座，方便照顧子女，原業主累減30萬元，已補價自由市場售480萬元，呎價約8,027元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天富苑O座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達60萬元，綠表客見單位附設裝修，加上考慮到上址鄰近家人，方便照應，未補價第二市場以345萬元購入自用，呎價約6,818元。

●中原徐家倫指，大埔白石角海日灣1期C2座中層F室，實用面積約502方呎，一房間隔，開價約810萬元，議價後以760萬元易手，呎價約15,139元，新買家為換樓客，原業主於2019年以約745萬元購入，持貨約4年帳面獲利約15萬元，期內升值約2%。

●中原楊頌堯表示，大埔中心5座中層B室，實用面積約313方呎，兩房間隔，放盤時開價約450萬元，日前議價後減價13.5萬元，以436.5萬元易手，呎價約13,946元，新買家為同區上車客。

●美聯林靖如指，沙田溱岸8號3座中層F室，實用面積約508方呎，兩房設計，早前以970萬元放售，獲區內客議價20或2%，以950萬元承接，呎價約18,701元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田富豪花園麗人閣高層G室，實用面積約560方呎，三房間隔，望山景，放盤5個月，原先叫價728萬元，減幅約9.3%，減68萬至660萬元成交，呎價約11,786元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑N座高層5室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價680萬元，放盤兩個月，減價12萬元，以668萬元沽出，呎價約10,075元。

●中原吳嘉權透露，大圍區5月暫錄約5宗二手買賣，其中聚龍居9座低層C室，實用面積約749方呎，套三房間隔，開價980萬元，議價後933萬元易手，呎價約12,457元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海22座中層G室，實用面積約548方呎，一房連儲物室間隔，享全海景，叫價1,050萬元，放盤半年，調整售價至950萬元成交，減幅約9.5%，呎價約17,336元。

●中原柯勇表示，將軍澳5月暫僅錄約54宗二手買賣，包括將軍澳中心11座中高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望內園景，以740萬元成交，呎價約16,972元。

●美聯黃少明指，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼中層D室，實用面積約784方呎，套三房連儲物室間隔，最初開價1,150萬元放售，放盤約一個月，終累減75萬元，區內換樓客以1,075萬元購入，呎價約13,712元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳廣場3座高層H室，實用面積約429方呎，兩房設計，最新以748萬元易手，呎價約17,436元，原業主2016年以約535萬元買入，持貨約7年帳面獲利約213萬元，期內升值近40%。

●中原伍錦基稱，將軍洶澳中心6座中層B室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望海景，5月叫價1,230萬元，減價至1,208萬元沽出，呎價約17,854元，原業主於2015年2月以760萬元購入，帳面獲利約448萬元。

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