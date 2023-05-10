代理租金指數創半年高 重返去年10月水平
2023年05月10日 21:11
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中原城市租金指數CRI最新報111.22點，按月升約1.16%，升幅為近20個月最大，3月升約0.92%，2月升約0.76%，指數則創6個月新高，重返2022年10月水平。
整體租金明顯復甦回升，CRI連升3個月共約2.86%。相信短期租金繼續穩步上升，第二季有望重上113點水平，現時相差約1.60%，但未來CRI升勢可能逐步減慢。4月份八大租金指數齊升，是相隔20個月再次出現。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報116.35點，創7個月新高，按月升約1.37%。CRI(中小型單位)報113.03點，創6個月新高，按月升約1.16%。CRI(大型單位)報99.73點，創5個月新高，按月升約1.09%。
四區租金指數齊升，推動整體私樓租金向上。港島CRI_Mass報106.93點，按月升約1.54%，連升2個月共約3.75%。九龍CRI_Mass報103.30點，按月升約0.90%，連升3個月共3.46%。港九市區租金升幅明顯。新界東CRI_Mass報133.43點，按月升1.33%，連升3個月共約1.96%。新界西CRI_Mass報138.61點，按月升約1.87%。