美股靠穩　道指升166點　Airbnb瀉13%

美國通脹數據低過預期，美股周三早段靠穩，道指升166點，報33,728點；標指升32點，報4,152點；以科技股為主的納指升133點，報12,313點。

Northern Trust首席經濟學家Carl Tannenbaum認為，有別於市場預期今年底前減息的可能，聯儲局確實有足夠決心讓通脹目標回落至2%，故可能要到明年首季才會真正減息。

在他看來，當前市場之所以認定今年底前會減息，可能是為潛在的金融危機或通脹快速回落作出定價。然而，他相信聯儲局致力於讓物價回落及穩定通脹預期，故不會輕易放寬貨幣政策。

聯儲局官員雖然一再明言今年不會減息，但始終未能取信於市場，這或許與美國的主流民意有關。民調公司蓋洛普的調查顯示，美國人對聯儲局主席鮑威爾在經濟管理能力的信心已跌至民調有紀錄以來新低，更使其成為民望最低的聯儲局主席；只有36%的受訪者對鮑威爾有「很大」或「相當大」的信心。該調查於4月進行，訪問了1,013位美國成年人。

事實上，聯儲局的官員們對於加息周期是否已真正結束，亦抱模棱兩可的態度。紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，通脹依然過高，但就暗示自己對6月的貨幣政策措施持開放態度。聯儲局理事傑斐遜則表示，美國經濟正以一種有序方式放緩，又指通脹正回落，而經濟亦有機會繼續擴張，卻未有就利率展望表態。

企業消息方面，跨國民宿短租平台Airbnb預告，第二季預期收入只會介乎23.5億至24.5億美元，即中值24億美元，較市場預測的24.2億美元為低，加上集團有意令房價增幅落後於酒店，冀換取入住率，連累股價周三開市早段急挫13%。

美國極限運動相機製造商GoPro表示，因應首季銷售額下跌近20%，最新將產品價格下調至疫情前水平，多數機型將減價50至100美元，其中GoPro HERO11 Black相機會由現時的499.99美元減至399.99美元。GoPro股價瀉一成。