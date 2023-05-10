何文田新盤擬周四開價 啟德豪宅周日開售120伙
2023年05月10日 22:03
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何文田站新一期項目銷售進入最後直路，發展商透露，該盤將於周四(10日)開價，首批單位將涉及不少於90伙。而啟德豪宅項目晚上突擊加推，將於周日發售120伙，包括21伙屬全新加推單位。
●何文田站瑜一．天海最快周四開價
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周三(10日)公布將於24小時內開價。該集團銷售總監封海倫表示，首批單位將提供不少於90伙，涵蓋一房至三房間隔，由於今期有197伙屬向南享維港景單位，故定價有上調空間。同時，目前已接獲約800個查詢，並以三房佔多數。是日最新曝光的兩房連儲物室示範戶，於今期共提供92伙同類開則單位。她補充指，項目的展銷廳將於周六(13日)起開放予公眾參觀及同日起收票。
●啟德天瀧母親節起招標發售120伙
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(10日)上載銷售安排第2號，周日(14日)母親節起招標發售120伙，當中21伙屬於全新加推單位，包括首度推出特色單位及位於第5座的四房單位。
資料顯示，加推單位包括2伙三房戶及19伙四房戶，實用面積由1,002至1,890方呎。發展商是次亦推出兩伙頂層特色戶，包括8座31樓A室，為實用面積1,890方呎的四房戶，連405方呎平台。另一伙為3座33樓A室，屬實用面積1,667方呎的四房戶，連302方呎平台。
另有10伙四房戶位於第5座，屬首次推出該座數的單位發售。是次招標期數5月14日起至6月30 日，期間每日12時起招標及5時截標。
●啟德跑道區澐璟單日沽3伙 吸金逾2.2億元
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(10日)連錄3宗四房戶成交，單日吸金逾2.2億元。上述成交其中2伙屬同層單位，並由同一組大手買家購入。單位包括2座8樓A室，實用面積1,909方呎，四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價為7,437.5萬元，呎價約38,960元。而毗鄰的2座8樓B室，實用面積1,870方呎，同屬四房戶，以7,248.12萬元成交，呎價為38,760元。
●長沙灣睿峰累沽70伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，由今年2月重啟銷售步伐至周三(10日)，累計已售出70伙，套現約8億港元。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，該盤整體平均成交呎價逾2.3萬元，成績理想，相信樓盤的銷情能夠再創高峰。
鼎珮董事總經理陳玉成認為，第一季樓市交投表現理想，而息口亦見頂，估計本月底至下月的樓市成交量會向好。為慶祝母親節將至，中原地產由即日起至5月31日，向經該行購入樓盤首5名兩房梗廚及三房的買家，送贈價值約1.38萬元的按摩椅一張，優惠總值6.9萬元，先到先得，送完即止。
●高爾夫．御苑三房售1,449萬元
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫．御苑，最新以1,449.5萬元售出5座10樓B室，為實用面積960方呎三房， 廚房附設連廁工作間，成交呎價約15,099元。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約約20,988元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(10日)售出1座28樓B2室，實用面積為321方呎，一房間隔，以673.7萬元成交，呎價約20,988元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房623萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(10日)沽出1座7樓B室，實用面積275方呎一房戶，成交價623.84萬元，呎價約22,685元
●屯門御海灣II錄終止交易
新鴻基地產(00016)的屯門御海灣II，新近錄得終止交易個案，單位為1座22樓N室，為實用面積299方呎的一房單位，原本於2022年1月以662.99萬元沽出，呎價約22,174元，惟交易已於周二(9日)終止。
●鴨脷洲逸南開放式戶交易告吹
恒基地產(00012)旗下鴨脷洲逸南有單位終止交易，為22樓C室，實用用面積183方呎的開放式單位，原本於2021年12月以約518.3萬元售出，當時買家以建築期付款計劃入市，呎價約28,320元，而成交紀錄冊顯示，該宗交易已於周二(9日)終止。
●何文田128 WATERLOO周日發售3伙
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周三(10日)上載銷售安排，落實將於周日(14日)、母親節當日以價單及先到先得發售3伙兩房戶，實用面積由551至579方呎。