何文田新盤擬周四開價　啟德豪宅周日開售120伙

何文田站新一期項目銷售進入最後直路，發展商透露，該盤將於周四(10日)開價，首批單位將涉及不少於90伙。而啟德豪宅項目晚上突擊加推，將於周日發售120伙，包括21伙屬全新加推單位。

●何文田站瑜一．天海最快周四開價

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周三(10日)公布將於24小時內開價。該集團銷售總監封海倫表示，首批單位將提供不少於90伙，涵蓋一房至三房間隔，由於今期有197伙屬向南享維港景單位，故定價有上調空間。同時，目前已接獲約800個查詢，並以三房佔多數。是日最新曝光的兩房連儲物室示範戶，於今期共提供92伙同類開則單位。她補充指，項目的展銷廳將於周六(13日)起開放予公眾參觀及同日起收票。

●啟德天瀧母親節起招標發售120伙

資料顯示，加推單位包括2伙三房戶及19伙四房戶，實用面積由1,002至1,890方呎。發展商是次亦推出兩伙頂層特色戶，包括8座31樓A室，為實用面積1,890方呎的四房戶，連405方呎平台。另一伙為3座33樓A室，屬實用面積1,667方呎的四房戶，連302方呎平台。

另有10伙四房戶位於第5座，屬首次推出該座數的單位發售。是次招標期數5月14日起至6月30 日，期間每日12時起招標及5時截標。

●啟德跑道區澐璟單日沽3伙 吸金逾2.2億元

●長沙灣睿峰累沽70伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，由今年2月重啟銷售步伐至周三(10日)，累計已售出70伙，套現約8億港元。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，該盤整體平均成交呎價逾2.3萬元，成績理想，相信樓盤的銷情能夠再創高峰。

鼎珮董事總經理陳玉成認為，第一季樓市交投表現理想，而息口亦見頂，估計本月底至下月的樓市成交量會向好。為慶祝母親節將至，中原地產由即日起至5月31日，向經該行購入樓盤首5名兩房梗廚及三房的買家，送贈價值約1.38萬元的按摩椅一張，優惠總值6.9萬元，先到先得，送完即止。

●高爾夫．御苑三房售1,449萬元

●將軍澳海茵莊園一房呎價約約20,988元

●旺角利奧坊‧壹隅一房623萬元沽

●屯門御海灣II錄終止交易

●鴨脷洲逸南開放式戶交易告吹

●何文田128 WATERLOO周日發售3伙