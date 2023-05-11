東方日報B1：拆息全揚　港匯3個月最強

香港大型本地銀行此前上調了最優惠利率(P息)後，整體市場利率上揚。市傳兩家發鈔行向同業借入大額短期港元，導致周三拆息突然抽升。銀行同業拆息(HIBOR)全線升穿4厘，其中與樓按相關的一個月HIBOR連升15日，周三升38.5點子至4.15762厘，創下今年1月3日以來新高，連帶推動港元兌每美元匯價亦升穿7.83水平，一度見7.8284，創近3個月新高。有經濟師指出，港元拆息尚有進一步上升的潛力，利率高企恐壓抑本地樓價走勢，今年也難有更多的反彈空間。

星展銀行(香港)經濟研究部經濟師謝家曦表示，本地銀行之所以於上周加P息，或多或少是提前預視到HIBOR上漲，故此對於周三拆息全線抽升並不感到太過意外。他指出，考慮到HIBOR與美元擔保隔夜融資利率(SOFR)之間的息差，預期一個月HIBOR有機會升至4.33厘附近；而隨着時間推移，他認為HIBOR升至更高水平也不足為奇。

值得注意的是，周三隔夜HIBOR的升幅達到91.75點子，報4.4381厘，創下逾3年新高；一星期HIBOR升47.96點子至4.10952厘；兩星期升35.62點子至4.00833厘。綜合來看，短期拆息確實升得比較急，與發鈔行撲水的市場傳聞脗合。

另有分析指出，銀行體系總結餘減少，而港元需求又突然增加時，拆息可能會明顯上升。同時，由於銀行可能提前部署半年結需求，以及拆息上升令套息交易誘因減少，港匯亦因此而向上。

至於市傳銀行「水緊」的現象，亦可透過定存息率走勢窺得一些端倪。向來被坊間稱為「高息王」的富邦銀行，3個月、半年及一年期的港元新資金定存息率均為3.7厘(須以手機應用程式敍做，50萬元起存)。相比之下，作為「無風險利率」的10期美債孳息率，於周三亦只有3.53厘左右，故本地銀行提供的港元定存利率，有一定的吸引力。

對於把現在存放在銀行收息的存戶而言，利率當然是愈高愈好，但對物業業主而言卻絕對稱不上是好事。謝家曦指，HIBOR已觸及多數H按計劃的「封頂」利率，故即使拆息繼續升也不會令現在的供樓成本增加。話雖如此，利率上升仍會間接地影響地產市場的供求，繼而壓抑樓價表現。

他解釋指，由物業投資者角度來看，當前本港住宅樓市的租金回報率約兩厘，即使是通關後來自內地的物業投資者，他們的融資成本也多數在3厘以上。換言之，投資物業收息實際上會是「負利差(Negative Carry)」，這會限制投資需求。

從物業發展商的角度來看，大額定期存款的回報有機會達到5厘，故發展商有誘因「平價賣樓」加快套現。即使給買家1%、2%的折扣，只要盡快賣出讓資金回籠，大可以透過存款收息賺回這部分的損失，資本安排可更具靈活性，甚至更有利可圖。正因如此，他認為本地樓市上行空間有限，對於到今年底的樓價預測僅僅為「持平」。

雖然傳統上利率高企不利於黃金價格，但最近世界黃金協會的數據顯示，市場資金繼續湧入黃金交易所買賣基金(ETF)。4月全球黃金ETF淨流入8.24億美元(約64億港元)，持倉增加15.2噸，其中，北美地區基金淨流入9.84億美元，反映市場或正在提前炒作美國加息周期見頂。