鄧建初：西方掀銀行倒閉潮　何解香港銀行相安無事？

銀行是百業之母，其股票向來都是投資者的穩陣之選。香港銀行業現時制度健全，不過多年前也曾經歷危機。

翻查歷史，1965年明德銀號發出700萬港元的美元支票遭拒付，消息傳出，大量存戶湧往提款，銀號無法應付，最後要香港政府接管。但謠言並未中止，蔓延至其他華資銀行發生擠提，以致當時是滙豐銀行的主要競爭對手、歷史悠久及存款資產是香港最大的恒生銀行控股權易手至滙豐銀行。滙豐銀行從此奠定在銀行業的壟斷地位。幸而成為滙豐集團成員之後的恒生銀行，仍保留華人管理層之特色及自主。回顧事件，內裏乾坤有誰知曉。

1985年，海外信託銀行因為銀行高層與客戶串謀虛假借貸，做假帳，以致虧損嚴重，資不抵債而面臨倒閉。香港政府介入調查，並緊急立法通過以外滙基金30億元接管銀行，穩定市民及投資者信心。1993年，政府以44.57億元出售海外信託銀行予國浩集團旗下的道亨銀行。到2001年，國浩集團又將旗下道亨銀行、海外信託銀行及廣安銀行售予星展集團，自此三者合併改稱星展銀行。

1991年，在盧森堡註冊並在全球65個國家共有350個辦事處之國際商業信貸銀行(下簡稱國商)倒閉，香港銀監專員發聲明表示，1973年已在香港設立分行的國商在香港的業務財務狀況健全，孰料香港銀行業監理處(後改名香港金融管理局)發現國商有問題貸款，於是被政府勒令停業。影響所及，道亨、港基及萬國寶通銀行也出現擠提。然而，政府並沒有再次進行任何拯救行動，國商存戶未能取回所有存款。後來香港華人銀行收購國商股份，國商進行清盤，至1999年存戶才能取回全部存款。

國商事件促成2004年香港存款保障委員會(簡稱全保會)的誕生，保障50萬元以下的存戶可在銀行倒閉的情況下獲得全數補償。體制健全，令市民安心存款。過去數十年，香港銀行營運正常，至今仍未有任何一間出現問題，證明金管局監管嚴密，變成市民和銀行雙贏局面。

另一邊廂，美國及歐洲銀行經過多年太平歲月，隨着俄烏戰爭及美國制裁多國帶來的嚴重通脹，聯儲局想在短時間內壓抑通脹惡化，於是持續暴力加息。科技股借貸成本急增，股價跌幅巨大，更難以在市場集資。資金短缺之下，紛紛在以科技股為主打的硅谷銀行擠提大量現金。硅谷銀行一夜之間倒閉，連帶其母公司股價大跌，一如傳染病般蔓延至其他創新銀行如Signature Bank等，連有166年歷史的歐洲瑞信投資銀行也出現流動性危機，要由瑞士銀行接管。

上周美國多間地方銀行相繼出事，其中西太平洋銀行(PacWestBancorp)股價在上周四一夜之間暴跌50%，由3月8日26.68元開始跌至5月4日最低位3.17元計，累跌超過88%。雖然上周五大幅反彈81%，但仍較出事前下跌78.5%。影響所及，西方聯合銀行、錫安銀行、聯信銀行等等地區性銀行股價也大幅下挫。銀行股地雷滿布，持貨者無不擔驚受怕，惶惶不可終日。

互聯網及手機帶來大量資訊，股民唾手可得，羊群心理一窩蜂地炒作，造成股價急上驟落。跟車太貼，容易釀成意外，還是那一句，「入市宜謹慎」了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)