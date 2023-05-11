陳蓓敏：內地汽車數據造好 睇好呢隻新能源車...
2023年05月11日 07:00
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就美國多間中、小銀行陸續出現流動性問題，聯儲局在半年度金融穩定報告中，提及總體銀行業融資風險低，企業流動性良好，當中銀行業持有約6成商業房地產貸款，其中6成來自小型銀行。商業地產估值高企，商用房產貸款可持續圈下，若估值下滑，骨牌效應便會展現。現時美房產業仍表現合理。6月將至，美國政府仍糾纏於債務上限問題，兩大黨爭論激烈，屬政治操作。外圍股市平穩上落。
周初滬指創10個月高，曾升逾3,400關口，可惜曇花一現，隨後連跌兩日，重返3,300關口。中國公布進出口貿易數據，總值按年微升1.1%。進出口數據皆見放緩，前者跌7.9%，後者出口數據按年升8.5%。數據上顯示東盟成為中國最大貿易夥伴，佔總額約16%。在中國和歐美關係時好時差下，東盟貿易關係日益重要。中國央行已連續第6個月增加黃金儲備，按月升26萬 噸。內地乘聯會公布4月乘用車售出達163萬輛，按年升逾5成。新能源汽車4月售出52萬輛，按年升85.6%，首4個月，累計售出184萬輛，按年升36%。股神巴菲特旗艦巴郡持續減持比亞迪(01211)，平均價約235元，持股降至9.87%。恰巧地另一方面銀保監批復比亞迪汽車工業，以700萬人民幣收購易安財險，比亞迪成為首家獲批全資控股財險公司車企。此項收購有利集團新業務發展空間，令比亞廸業務更具立體性。建議候低吸納，股價料於200至250元先行整固。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)