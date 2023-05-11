陳蓓敏：內地汽車數據造好　睇好呢隻新能源車...

就美國多間中、小銀行陸續出現流動性問題，聯儲局在半年度金融穩定報告中，提及總體銀行業融資風險低，企業流動性良好，當中銀行業持有約6成商業房地產貸款，其中6成來自小型銀行。商業地產估值高企，商用房產貸款可持續圈下，若估值下滑，骨牌效應便會展現。現時美房產業仍表現合理。6月將至，美國政府仍糾纏於債務上限問題，兩大黨爭論激烈，屬政治操作。外圍股市平穩上落。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)