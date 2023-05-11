宏利港澳首季保險銷售額錄雙位數升幅　 APE銷售額增26%

首季年度化保費等值(APE)銷售額較2022年同期增長26%至16.6億港元，其中危疾保險計劃及合資格延期年金保單的APE銷售額均按年增長逾40%。與上一季度相比，2023年首季本地客戶的APE銷售額表現強勁，反映本地客戶對康健和退休方案的殷切需求。首季推出的產品包括「財摯傳承保障計劃」(整付保費）和「財摯家傳保障計劃」(整付保費兩款產品。

首季内地訪客的APE銷售額創季度新高，是疫情前2018和2019年季度平均水平的雨倍以上。季内内地訪客業務在所有分銷渠道均錄得銷售增幅，而在APE銷售總額的佔比亦創下新高。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，受惠於多元化的業務組合和強大的分銷能力，2023年首季錄得強勁的銷售勢頭。不單是經紀渠道，宏利香港和澳門的專業代理人團隊在推動銷售增長方面也發揮了重要貢獻，帶動儲蓄、危疾、合資格延期年金保單等多種產品的銷售額均錄得雙位數的按年增幅。

截至2023年3月31日，宏利香港及澳門的專業代理人數目為11,112人，而其目標是在今年年底前進一步擴展代理人團隊。

宏利香港繼續成為全港第一大強積金供應商，截至2023年3月31日，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.1%，按年增長0.2個百分點；首季按預計淨流入計算，宏利的市佔率為30.1%。