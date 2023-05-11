納指升1% 比特幣急挫
2023年05月11日 08:55
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●踏入亞洲時段，美匯指數報101.38；港匯見7.8294；離岸人民幣(CNH)報6.9347；美元兌日圓處134.09；歐元報1.0987，英鎊報1.2634。現貨金價處2,034美元。布油報76.74美元，紐油報72.92美元。比特幣跌1.5%，報27,474美元。道指期貨升27點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。
●道指先升後跌，一度挫逾300點，收市報33,531點，跌30點，跌幅0.09%。標指收報4,137點，升18點或0.45%。納指收報12,306點，升126點或1.04%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,783點，升21點。
●紐約期油收報每桶72.56美元，跌1.15美元，跌幅近1.6%。倫敦布蘭特期油收報每桶76.41美元，跌1.03美元，跌幅1.3%。
●紐約期金收市報每安士2,037.1美元，跌5.8美元，跌幅近0.3%。
●英國富時100指數收報7,741點，跌22點，跌幅0.29%。德國DAX指數收報15,896點，跌59點或0.37%。法國CAC指數收報7,361點，跌35點或0.49%。
●宏利金融首季新業務價按年增長5%。
●美國4月CPI按年升4.9%，略低於預期。
●美國資本集團斥1.77億增持藥明康德，好倉增至5.27%。
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