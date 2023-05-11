【高盛推介】博內銀股反彈 可吼認購輪
2023年05月11日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：近日走勢強勁的內銀股昨日出現較深的回吐，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)分別下跌2%至4%。近日亦見資金流入內銀股相關產品。投資者看好建行可留意建行購(14873)，行使價5.71港元，是昨日最活躍的條款。看好中行則可留意最近新上市、輕微價外購(16709)，是5隻相近條款產品最高槓桿
建行購(14873)，行使價5.71元，實際槓桿9.6倍。中行購(16709)，行使價3.5元，實際槓桿7.2倍。工行購(29010)，行使價4.41元，實際槓桿13.3倍，招行購(15210)，行使價49.99元，實際槓桿9.2倍。
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