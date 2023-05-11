【高盛推介】京東將派成績表 睇好可博Call
2023年05月11日 10:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團(09618)今天公布首季業績，市場預期市場料收入介乎2,358億至2,414億元人民幣，按年跌1.6%至升0.7%。京東股價昨日下跌逾0.5%，收報135.6港元。現時市場上最貼價的京東認購證是行使價160元附近，當中可留意購(16259)，是行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿。槓桿較高的可留意價外購(15416)，亦是低街貨產品。看淡則可留意留意貼價沽(16146)。
高盛推介，看好京東可考慮京東購(16511)行使價160.1元，實際槓桿4.22倍，到期日2023-12-22。該輪行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
另外，京東購(15416)行使價190.1元，實際槓桿4.99倍，到期日2023-12-21，屬高槓桿、低街貨選擇。
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