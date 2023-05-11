瑞士百達財管：全球GDP未來10年平均增長3.1%

瑞士百達財富管理發布《前瞻·十年》，闡述其對經濟、56個資產類別回報預測和戰略資產配置的10年展望。

瑞士百達財富管理首席投資官辦公室及宏觀研究主管譚思德（AlexandreTavazzi）指出，未來10年，大多數主要經濟體對自然資源的競爭加劇和適齡勞動人口減少將成為主要問題。這類稀缺將影響經濟增長潛力，並對通脹構成上行壓力，該行認為通脹在結構上仍將高於疫情前的水平。

《前瞻·十年》的長期預測認為經濟增長將放緩，預計未來10年全球國內生產總值(GDP)平均增長率為3.1%。在主要經濟體中，預計未來10年美國GDP年均增長率將達到1.7%，美國總體消費者價格指數年均增長率將達到2.7%，聯邦基金利率將趨近於2.5%的水平。根據預測，歐元區經濟未來10年的年增長率為1.5%，結構性通脹率平均將達到2.1%，歐洲央行的存款利率將達到2.5%。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，中國未來10年的增長潛力受以下因素影響，包括人口快速老齡化、城市化放緩、去全球化，以及美國以各種方式限制中國獲取尖端技術。房地產相關活動放緩亦可能影響中國經濟增長。目前預計，未來10年中國GDP年均增長率約為4%，而年通脹率為3.2%（比過去10年高出100個基點）。隨著日本央行貨幣政策逐步正常化，預計日本未來10年實際GDP年均增長率將達到0.9%。該行認為印度可能在未來十年獲得人口紅利，因此對印度未來10年GDP增長的預測提高到年均6.2%。

在這種宏觀經濟背景下，該行預計財政和貨幣政策將緩慢正常化，偶爾會導致金融不穩定時期。當金融穩定受到威脅時，各國政府和央行將繼續進行干預。