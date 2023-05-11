瑜一．天海首批提供90伙 一房入場費798.91萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(11日)公布首張價單，提供90伙，折實平均呎價約26,718元，較同系列對上於今年3月底推出的項目第1C期首批折實平均呎價25,953元高約3%。今期首批一房戶入場費為798.91萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位屬「壓軸升ONE價」，包括23伙一房戶、49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價由21,948至31,107元。按定價計，該批單位市值16億元。

首批入場單位為1B座2樓E室，實用面積364方呎，折實呎價約21,948元。兩房入場戶為2B座2樓E室，實用面積469方呎，折實價為1,066.07萬元，折實呎價約22,731元。三房入場戶為2B座2樓A室，實用面積957方呎，折實價為2,392.92萬元，折實呎價約25,004元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠。項目周六起會開放三個示範單位予公眾參觀，同日開始收票，部署最快下周展開銷售。

資料顯示，該系列項目第1C期於今年3月26日以折實平均呎價約25,953元推出首批80伙，當時兩房戶入場費1,216.01萬元。而項目第1B期則於今年3月15日以折實平均呎價約24,838元，推出首批50伙，當時一房入場費為786.84萬元。