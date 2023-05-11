金管局陳維民：大灣區金融合作應以創新為手段

金融管理局副總裁陳維民為清華五道口大灣區（深圳）金融論壇主題演講，提到未來大灣區的金融合作，應該以支持經濟高質量發展為目的，以創新為手段。

談到如何做好大灣區金融合作，陳維民指出，首先是協助大灣區內的企業更好地管理跨境資金流動，更便捷地取得融資。灣區內的企業具有很強的國際競爭力，是外循環的重要參與者，對貿易結算、跨境資金池和跨境融資有很大的需求，並且為人民幣國際化提供理想的應用場景。近年內地在這幾方面出台不少便利化措施，廣東省更是走在全國前列，為包括眾多電商企業在內地市場主體，提速提效辦理跨境人民幣貿易結算，支持外貿新業態的發展。

另一方面，擴大跨國公司本外幣一體化資金池試點，去年7月起由深圳市擴展到整個廣東省，讓更多的跨國公司可以提升跨境資金調度的靈活性和效率。金管局注意到，內地監管部門最近提出會研究出台跨國公司「低版本」資金池試點政策，並研究升級「高版本」資金池試點政策，便利不同規模的企業集團跨境資金統籌使用。在推出這些優化措施的時候，可以考慮以大灣區作試點，並結合香港推動企業財資中心的優惠政策，更全面地服務企業有效管理跨境資金的需要。

除了政策的支持，他認為還可以通過科技手段，推動數字化金融創新，提高支付效率。在這方面，金管局正與人民銀行合作，在香港進行數字人民幣作為跨境支付工具的測試，提升服務效率和用戶體驗。與此同時，金管局、人民銀行數字貨幣研究所聯同國際清算銀行和另外兩家海外央行共同參與的跨境央行數字貨幣項目，並已經通過真實交易。隨着項目不斷深化落實，未來的廣泛應用可以根本性解決跨境支付長期存在的中間環節多、成本高、速度慢等痛點，大大提升大灣區企業跨境資金流動的效率。

企業以外，大灣區的金融合作同樣要服務於區內民眾的需要，跨境理財通就是一個標誌性的項目，一方面為粵港澳居民提供更多的投資選項，同時也為三地的金融機構開拓新的發展空間。理財通實行一年多以來，運作順利，特別是在內地與香港恢復全面通關以後，開戶和資金投放正穩步增長。這項大灣區獨有的互聯互通機制有巨大的發展前景。兩地監管機構正總結開通以來的經驗，根據參與機構和居民的反饋意見，在產品範圍、銷售安排、銷售渠道各個方面尋求進一步優化制度安排，並連同業界加強投資者宣傳教育工作，進一步釋放跨境理財通的潛力。

經濟高質量發展，低碳轉型是重點之一，香港正全力發展綠色金融市場，在亞太地區居於領先地位，市場環境在國際綠色融資領域具有良好的聲譽，有條件引導國際資金投資內地優質的綠色項目，助力內地經濟的低碳轉型。局方未來將繼續向大灣區企業和機構宣傳推廣香港的綠色金融平台，鼓勵赴港進行綠色融資，並認為應該積極探索，充分用好區內的碳排放交易資源，共同推動金融支持大灣區社會、經濟和產業的低碳轉型。