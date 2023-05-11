道期升59點 金價企穩二千美元
2023年05月11日 16:29
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美匯指數報101.89；港匯見7.8371；離岸人民幣(CNH)報6.9478；美元兌日圓報134.66；歐元處1.0929；英鎊報1.2574。金價報2,023美元。布油報77.16美元，紐油報73.24美元。比特幣企2.7萬美元。道指期貨升59點。
●市後關注點
-19:00 英國央行公布議息結果
-20:30 美國4月PPI；美國上周首申領失業救濟人數
●恒生指數收市報19,743點，跌18點或0.09%，250天線(19,701點)失而復得。國企指數收報6,695點，升11點或0.18%；科技指數收報3,862點，升51點或1.34%。主板全日成交970億港元，港股通淨買入21.05億元。內房物管股沽壓持續，龍湖集團挫2.9%；華潤萬象生活跌2.7%；碧桂園服務跌2.2%；碧桂園跌1.5%；華潤置地跌0.5%。https://bit.ly/3ppt7SF
●內地A股個別發展，滬綜指收跌9點。https://bit.ly/3O1Br5s
●花旗料聯儲局未來一段時間再加息2次。
●美息未見頂？聯儲局官員又放鷹。
●摩通CEO促取消債務上限，違約憂慮足以釀成恐慌。
●瑞士百達財管：全球GDP未來10年平均增長3.1%。
●美企消息：
-微軟今年暫停員工加薪，宏觀經濟存不確定性。
-迪士尼上季盈利增長逾倍，Disney+總訂閱量下跌。
●內地傳要求四大國有銀行下調存款利率上限。
●平保去年賠付總件數逾2億件，總金額2800億人幣。
●港元隔夜拆息升上4.8厘，創2007年以來高位；1個月報4.52厘，逾4個月高位。
●傳港交所正就惡劣天氣下進行股票交易準備提案。
●金管局陳維民：大灣區金融合作應以創新為手段。