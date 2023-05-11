【產經直播】港股跌少截 恒指見底未？
2023年05月11日 16:40
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種子資本投資總監葉永茂（右）
港股連跌3日，恒指周四(11日)高開80點，其後內地公布4月CPI及PPI均差過市場預期，恒指升勢無以為繼，最多跌194點，低見19,567點，但近尾市收復不少失地，收市僅跌18點，報19,743點，成交額則連續兩日不足千億元。恒指跌少截，科指更跑贏升1%過外，港股係咪已經見底？
外圍方面，美國通脹兩年來首次回落至5%以下，利率期價顯示，聯儲局6月加息機會率降至10%樓下，但大行花旗的經濟師仍預料聯儲局會再加息兩次。市場對利率預期的變化，將如何左右美股、港股走勢？
業績股方面，理想汽車(02015)首季按年由虧轉盈，淨利潤錄得9.3億人民幣，按季則升2.5倍。股價裂口高開11%，收市更抽升17%。理想汽車業務值得憧憬？股價可繼續向上突破？仲有咩新能源車股獲睇好？
華虹半導體(01347)上季多賺逾47%至逾1.5億美元，但按季跌逾4%。而銷售收入達6.3億美元，按年上升6.1%，按季持平。而毛利率為32.1%，按年升5.2個百分點，按季則降6.1個百分點。集團表示，晶片業低迷情況未有改善，部分客戶庫存仍處於較高水平，預期今季毛利率將大降，介乎25至27%。該股先升後回，收市靠穩，業績唔收貨？
原油庫存意外增加，國際油價隔晚回落逾1%，終止三連升，港股「三桶油」涯沽，油股應唔應該趁回調加倉？夏季用油高峰期將至，油價仲可以上望幾多？
國際金價走勢反覆，美通脹預期回落，隔晚一度刺激紐約6月期金向上，但其後倒跌，收跌0.28%，每安士報2,037.1美元。金礦股今日集體回吐，中國黃金國際(02099)大插6%，招金礦業(03330)瀉半成，該板塊先沽為敬？
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