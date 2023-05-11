【產經直播】港股跌少截　恒指見底未？

港股連跌3日，恒指周四(11日)高開80點，其後內地公布4月CPI及PPI均差過市場預期，恒指升勢無以為繼，最多跌194點，低見19,567點，但近尾市收復不少失地，收市僅跌18點，報19,743點，成交額則連續兩日不足千億元。恒指跌少截，科指更跑贏升1%過外，港股係咪已經見底？

外圍方面，美國通脹兩年來首次回落至5%以下，利率期價顯示，聯儲局6月加息機會率降至10%樓下，但大行花旗的經濟師仍預料聯儲局會再加息兩次。市場對利率預期的變化，將如何左右美股、港股走勢？

原油庫存意外增加，國際油價隔晚回落逾1%，終止三連升，港股「三桶油」涯沽，油股應唔應該趁回調加倉？夏季用油高峰期將至，油價仲可以上望幾多？

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