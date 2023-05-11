許繹彬：久違股份突落鑊　應驗大市急速調整

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着國內五一長假正式完結，港股本周正式重返現實世界，北水重新啟動後，儘管港股曾企穏在20,000點以上，但成交量依然未見有大的起色，只能徘徊在1,000億元內。而美股反而未受銀行倒閉問題的困擾下，只作一天調整，便由33,100點水平迅速返回33,600點以上的水平，確實令投資者感到費解。