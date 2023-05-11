許繹彬：久違股份突落鑊 應驗大市急速調整
2023年05月11日 17:04
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着國內五一長假正式完結，港股本周正式重返現實世界，北水重新啟動後，儘管港股曾企穏在20,000點以上，但成交量依然未見有大的起色，只能徘徊在1,000億元內。而美股反而未受銀行倒閉問題的困擾下，只作一天調整，便由33,100點水平迅速返回33,600點以上的水平，確實令投資者感到費解。
正當投資者對着大利是機望著自己的心頭好如ATMXJ、交易所(00388)及當炒賭股或AI股在「瞌眼瞓」之際，在冷不提防下，國內A股部分的「中國特色估值體系」(「中特估」)，如中國石油、中國銀行、中信銀行居然都會漲停。對上一次國內出現這種極為罕見的現象是發生在2020年的牛市中，因而令市場認為會出現救市有力的方案。令在港上市的中字頭亦突然落鑊，過去曾是股民至愛中國銀行(03988)、交行(03328)、農行(01288)、建行(00939)及工行(01398)，突然創下五年新高，連帶股民的多年蟹貨中國人壽(02628)等，走勢突然都有脫胎換骨之感，帶動港股看似在20,000點樓上企穏。
筆者認為，曾被股民遺忘的股份突然發難，當然是因為由國內Ａ股所帶動有關，但其實早在今年全國兩會時，中國特色估值體系已是其中一個議題，當時已經引發了市場各方的高度關注。以中國移動為首的三大電信運營商，在A股市場的股價也迅速有反應，連帶在港上市的中移動(00941)股價亦翻一翻 。今次在港及在國內的內銀內險及石油股亦是受惠於「中特估」熱潮，除石油股在過去三年股價一直優於大市外，其餘內銀內險股股價可謂已冰封多年，股價可以話是「嚴重超賣」，當突有消息配合而產生強烈反彈，亦是理所當然。
總括而言，港股在缺乏資金下，暫只能視為輪流炒作，就好像早兩日內銀內險石油股升，甚至令人失望多時的煤氣(00003)股價亦有所動作。而過去強勢股如交易所(00388)、騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)則出現回調；飲食股更普遍下挫超過5%或以上 ，明顯是資金調配所致。每當久違了的股份突然落鑊，均令人有「藍燈籠」快將懸掛之感 ，誰不知當投資者在夾萬欲尋回這批「中特估」的成本價時，港股卻突然在中加外交關係緊張這一個完全不起眼的問題上，作出深度調整。現階段惟有只能穏守突擊，守穏在19,480點博反彈，但大市能否企穏，交易所(00388)的走勢確實有一定指標性。