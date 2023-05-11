李惟宏倡降印花稅刺激港股成交　助中小券商走出困境

立法會金融服務界議員李惟宏表示，政府應客觀檢討增加股票印花稅對股票市場交易的影響，而調低股票印花稅，可刺激港股成交。同時期望，盡早讓非銀行的金融中介機構參與粵港澳大灣區跨境理財通，並豐富投資產品類別。

由李惟宏提出的「全面推動產業升級轉型，促進金融、經濟多元發展」議案周四(11日)獲得立法會通過，以加強香港發展能力。他認為，政府應全力促進資本市場多元化，包括積極開拓證券、商品期貨、貴金屬、企業融資、基金、虛擬資產及創新領域等金融服務範疇，讓中資、本地、外資公司，以及大中細規模公司均能共同發揮潛能。

值得留意的是，去年有多達56間中小券商停止或暫停營業，按年增加逾一倍。李惟宏指出，本港中小企經營困難，政府應幫助這些企業走出困局，協助他們「升級轉型」走向多元發展。