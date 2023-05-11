新秀麗首季多賺3.5倍 擬2024年恢復派息

新秀麗表示，自2020年至2023年間，公司因應對疫情而停止分派，擬於2024年恢復年度現金分派，惟須遵守其股息及分派政策。

由於疫情的影響進一步減弱，導致休閒及商務旅遊強勁復甦，以及對集團產品的需求增加，截至3月底止季度，新秀麗銷售淨額增長48.55%，至8.52億美元，扣除匯率影響則增長55.3%，另較2019年同期增2.4%。

集團於所有地區的銷售淨額復甦步伐顯著加速，當中亞洲表現最勁，按固定匯率計，亞洲銷售淨額增長89.4%至3.29億美元，貢獻整體銷售38.6%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別增32.3%、52.1%及33.9%。

期內，毛利率改善3.3個百分點至58%。營銷開支增1.07倍至5,000萬美元，佔銷售淨額比重增至5.9%，將於年內續加大對營銷的投資，以把握休閒及商務旅遊持續復甦的機遇，推動銷售淨額的增長。