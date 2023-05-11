中芯國際董事會變動　大基金代表劉訓峰「空降」副董事長

據介紹，劉訓峰現年58歲，同時擔任上海華誼集團股份有限公司(滬：600623.SH)黨委書記及董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長，上海化學工業區發展有限公司副董事長，亦任第十四屆全國政協委員、中國石油和化學工業聯合會副會長、上海市新材料協會會長。

劉氏長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗，歷任中國石化上海石油化工股份有限公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、總經理助理及副總經理，上海賽科石油化工有限責任公司副總經理，上海化學工業區發展有限公司副總經理，上海華誼(集團)公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長。曾先後榮獲上海市工商業領軍人物、上海市優秀企業家等稱號。劉為西安交通大學管理科學與工程專業博士，中歐國際工商學院工商管理碩士、華東化工學院(現稱華東理工大學)化學工程系反應工程專業碩士及教授級高級工程師。

劉董事任期周四起生效，唯須根據公司章程於股東會上接受公司股東重選；其作為董事會副董事長、執行董事可獲得年度基本薪酬334萬元人民幣及年度激勵。