康城MARINI三房劈出血　揸約4年帳蝕18萬

樓市成交減價，放盤業主要大手減價才有承接，其中將軍澳日出康城GRAND MARINI套三房單位劈價「劈出血」，累減220萬元，以1,310萬元售出，持貨不足4年虧損約18.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯徐艷月表示，何文田嘉鳴閣低層B室，實用面積約1,152方呎，套三房間隔，最初於開價1,530萬元，因急於套現，終減價227萬元或約15%，連同車位以1,303萬元易手，呎價約11,311元，現時屋苑同類型高層放盤叫價達1,700萬元以上。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI第2B座中層A室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔，去年9月放盤叫價1,530萬元，累減10口價合共220萬元，以1,310萬元易手，呎價約16,688元。原業主於2019年10月以1,328.5萬元入市，現帳面虧損約18.5萬元。

●香港置業潘子山指，將軍澳藍塘傲3座中高層B室，實用面積約1,005方呎，套四房連工人房間隔，享海景，以約2,200萬元放盤後，獲外區客接洽，雙方經輕微議價後以約2,192萬元易手，呎價約21,811元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳廣明苑E座高層16室，實用面積約634方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場放盤叫價482萬元，一口減價5萬沽出，減幅僅約1%，呎價約7,524元。

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳新寶城1座高層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，外望翠綠山景，以約696萬元易手，呎價約15,963元。原業主2012年以333萬元購入物業，持貨約11年帳面獲利約363萬元，物業升值逾1倍。上址為屋苑本月首宗成交，現有約36個放盤，入場費由690萬元起。

●美聯黃少明表示，將軍澳居屋欣明苑C座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，4月初開價550萬元，累減50萬元或約9%，已補價自由市場價成交價500萬元，呎價約12,469元。原業主於1990年2月以28.99萬元未補價第二市場購入單位。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢匡湖居3期湖暉閣高層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔望湖景，以790萬元連車位成交，呎價約14,822元。原業主於1992年2月購入上址，當時作價100萬元，持貨31年帳面獲利690萬元，升值近7倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城R座中層8室，實用面積約369方呎，兩房間隔，開價600萬元，放盤1星期減至598萬元獲承接，呎價約16,206元。原業主於2006年1月以138萬購入上址，持貨17年帳面獲利460萬元，單位升值約3.3倍。

●中原杜文俊稱，沙田市中心本月暫錄約2宗成交，其中佳寧大廈中層F室，實用面積約357方呎，兩房間隔，以580萬元易手，呎價約16,246元。原業主於2011年以283萬元入市，持貨12年帳面獲利297萬元，升值約1.05倍。

●中原楊頌堯表示，大埔新峰花園錄本月首宗成交，單位為6座中層E室，實用面積約865方呎，三房連套房間隔，放盤開價約950萬元，減價43萬元，以907萬元易手，呎價約10,486元。原業主於2011年以565萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約342萬元，單位升值約60.5%。

●中原鄭志遠稱，大埔逸瓏灣I第20座中座B室，實用面積約1,067方呎，三房連套房間隔，開價約1,618萬元，議價後以1,520萬元易手，呎價約14,246元。原業主於2014年6月以1,288.5萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約231.5萬元，單位升值約18%。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺富康園低層A室，實用面積約961方呎，三房間隔，以900萬元成交，呎價約9,365元。原業主1997年以約520.6萬元購入單位，持貨26年帳面賺約379.4萬，升值約73%。

●中原劉德興表示，粉嶺上水區5月暫錄約17宗二手成交，其中粉嶺花都廣場佔約2宗，包括1座中層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元易手，呎價約12,349元。原業主於2012年以222萬元購入上址，持貨11年帳面獲利約288萬元，升值約1.3倍。

●中原王勤學表示，元朗區本月累錄約28宗二手買賣，與上月同期相若，區內翹翠峰單日錄兩宗成交，包括1座頂層連天台單位，實用面積約580方呎，兩房間隔，叫價790萬元，議價後以745萬元易手，呎價約12,845元。而屋苑5座低層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，亦於同日以615萬元沽出，呎價約11,692元。

●中原黃仲賢指出，荃灣區睇樓量較加息前下跌約50%，本月暫錄約25宗成交，相比上月同期下跌兩成多，該區映日灣1座高層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔，享內園泳池景，叫價950萬元，減價70萬元，以880萬元易手，呎價約19,775元。原業主於2019年8月以813萬元買入單位，持貨約4年帳面獲利67萬元，升值約8%。

●美聯黃俊傑稱，青衣公屋青衣邨宜偉樓中層5室，實用面積約385方呎，開放式設計，原業主已移居外地，未補價第二市場叫價200萬元，一度提價至220萬元，終於以205萬元成交，呎價約5,325元。原業主於2001年以18萬元購入單位，持貨22年帳面獲利187萬元，升值約10.4倍。

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