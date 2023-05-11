美股道指挫375點　迪士尼跌逾8%

美股周四早段，道指跌375點，報33,155點；標指跌24點，報4,113點；以科技股為主的納指跌15點，報12,290點。港股夜期報19,693點，跌14點；低水51點。

瑞士百達財富管理首席投資官辦公室及宏觀研究主管譚思德指出，隨着通脹上升成為新常態，自然資源和勞動力的稀缺將影響經濟增長潛力，預計未來10年全球本地生產總值(GDP)平均年增長率為3.1%。

在主要經濟體中，該機構預計未來10年美國GDP年均增長率將達到1.7%，CPI年均增長率將達2.7%；聯邦基金利率將趨近於2.5厘水平。另外，在良好的創業生態系統下，加上政府正朝着日益積極的「產業政策」邁進，美國勢必在一系列尖端行業保持其技術領先地位。

企業消息方面，迪士尼入上升13%至218.2億美元，略高過市場預期的217.9億美元，主要受惠於樂園、體驗和產品業務收入升17%至近77.8億美元，營業利潤按年升23%至近21.7億美元。媒體及娛樂分發業務收入則升3%至140.4億美元，營業利潤則跌42%至近11.2億美元。迪士尼股價挫8.48%。