陸秉鈞：舜宇兩度股價大調整　有機會重回巔峰嗎？

先說重點，這股票走勢素來「風高浪急」，長線投資的話，個人認為「月供」會更合適。是次將會分上下兩期為大家說一下這公司的「故事」。

提起舜宇，不少人也不覺陌生，一定會想起它的鏡頭產品。它的鏡頭產品，讓它從內地芸芸眾多工業公司中脫穎而出，不止成為行業龍頭，股價更從2016年十多元起步，在2017年被納入恒指，2018年兩次挑戰高位，最高見174.9的歷史水平，三年時間內上升10倍，風頭一時無兩。不過歡欣過後，股價終見理性，出現一個理性「調整」，但這個「調整」，一來就給投資者從高位跌了近三分之二！不少藍籌股若然出現類似的情況，一般都是「高潮已過」，甚至有些公司最終留不在指數內。當時市場難免也質疑舜宇其長遠前景，當年甚至有沽空機構發表報告狙擊。

然而，舜宇卻沒有在財技上與之比併，除了當時一次公開回購外，就只是默默繼續「做好本業」，從2017年的三星手機的其中一個鏡頭生產商，到2021年變成首間擠進蘋果公司鏡頭的內地生產商，股價不但止重回高位，更升至259.4的巔峰！

此後兩年，股價又再次出現「理性」調整」，調整幅度更見75%(主要受到恒指當時跌至15,000點以下的恐慌拖累)。

舜宇再次以同樣態度面對：默默做事。對比僅供應較低階的廣角7P鏡頭(用於兩支較低階iPhone 13)，舜宇成功進一步以技術躋身為iPhone 14的主攝高階鏡頭。根據智通財經引述瑞銀發布研究報告稱，在2022年已佔有iPhone 14主攝鏡頭30至40%的市場份額。

如果這猜測是對，舜宇不單止是蘋果公司iPhone鏡頭的主生產商，更加是手機鏡頭生產商的王者。基本上，大家每人手上總有一部智能手機在身，無論你是「iPhone陣營」還是「Android陣營」，舜宇的出品，你都已經是隨處可見了。

這樣的一間公司，為甚麼股價不能像它公司的技術一樣，持續拾級而上呢？我們下次再一起看看。

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)