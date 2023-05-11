何文田站項目公布新一期價單　白石角新盤截票超額47倍

月內第2個新盤開價，何文田站項目新一期於周四(11日)公布首張價單，提供90伙，折實平均呎價較同系列上一期首批高約3%。而大埔白石角項目於周六首輪發售183伙，當中以價單形式發售的單位已經截票，並錄超額逾47倍。

●何文田站瑜一．天海首張價單涉90伙 折實平均呎價26,718元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(11日)公布首張價單，提供90伙，折實平均呎價約26,718元，較同系列對上於今年3月底推出的項目第1C期首批折實平均呎價25,953元高約3%。今期首批一房戶入場費為798.91萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位屬「壓軸升ONE價」，包括23伙一房戶、49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價由21,948至31,107元。按定價計，該批單位市值16億元。

●大埔白石角University Hill第2B期首輪截收7776票

●愉景灣意峰今年首錄成交 洋房5,300萬元沽

●上環CAINE HILL一房售918萬元

●西南九龍維港滙II三房呎價約23,165元

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●紅磡必嘉坊．迎匯周五賣28伙

●大埔白石角朗濤交易告吹