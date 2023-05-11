何文田站項目公布新一期價單 白石角新盤截票超額47倍
2023年05月11日 22:25
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月內第2個新盤開價，何文田站項目新一期於周四(11日)公布首張價單，提供90伙，折實平均呎價較同系列上一期首批高約3%。而大埔白石角項目於周六首輪發售183伙，當中以價單形式發售的單位已經截票，並錄超額逾47倍。
●何文田站瑜一．天海首張價單涉90伙 折實平均呎價26,718元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(11日)公布首張價單，提供90伙，折實平均呎價約26,718元，較同系列對上於今年3月底推出的項目第1C期首批折實平均呎價25,953元高約3%。今期首批一房戶入場費為798.91萬元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位屬「壓軸升ONE價」，包括23伙一房戶、49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價由21,948至31,107元。按定價計，該批單位市值16億元。
●大埔白石角University Hill第2B期首輪截收7776票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期的首輪銷售於周四(11日)下午1時已經截票，經核數後，最終接獲7,776個購樓意向登記，按項目周六首輪以價單形式出售160伙計，超額認購約47.6倍。
●愉景灣意峰今年首錄成交 洋房5,300萬元沽
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意峰，周四(11日)錄得今年首宗成交，透過招標以5,300萬元售出11號洋房，實用面積2,171方呎，共提供四間睡房。洋房地下設有客飯廳，對外連接2,992方呎花園及草坪，一樓設有其中3間睡房及起居室，連上的天台有850方呎，成交呎價約24,413元。資料顯示，買方可免費獲得一部由發展商分配的二手哥爾夫球車，價值約200萬元。
●上環CAINE HILL一房售918萬元
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，周四(11日)售出23樓A室，為實用面積289方呎一房戶，成交價為918.49萬元，呎價約31,782元。
●西南九龍維港滙II三房呎價約23,165元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新以1,830萬元售出6座8樓C室，實用面積790方呎，採三房連多功能房間隔，呎價約23,165元。
●油塘朗譽周五賣172伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，將於明(12日)發售172伙。保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，現時中小型單位市場以用家主導，而該盤即將發售的單位中有50%屬區內較少供應及受歡迎的開放式及一房戶型，相信對市場有一定吸引力。項目最新公布聯同美聯物業向買家推出母親節置業優惠。
●紅磡必嘉坊．迎匯周五賣28伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，即將於周五(12日)展開新一輪銷售，發售28伙。為配合項目的銷售部署，項目夥拍美聯物業為買家提供全新置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至5月31日，經該行購入項目平台單位的首5名買家，將可獲贈約1.76萬元的「園藝傢俬禮券」，總值港幣約8.8萬元。
●大埔白石角朗濤交易告吹
鷹君(00041)大埔白石角朗濤最錄一宗交易告吹個案，據成交紀錄冊資料，項目7A座地下A室，實用面積1,343方呎，三房間隔，附設478方呎花園，本月初以2,888.8萬港元招標售出。不過，最新已顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。