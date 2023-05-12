東方日報B1：華內需不足　恐陷通縮

中國疫後經濟重啟的動力恐怕進一步消退！內地4月居民消費價格指數(CPI)按年升幅幾乎「清零」，僅升0.1%，漲勢乃2021年2月之後最弱；同月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌勢更加劇至3.6%，連跌7個月，創下近3年新低。物價表現雙雙敲響通縮風險迫在眉睫的警號，連同日前出爐的外貿數據，均差過市場預期，意味當局或需推出更多刺激措施以提振內需。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟周四解釋，上月CPI按年漲幅回落較多，主要是去年同期的基數較高。市場供應總體充足，消費需求逐步恢復，扣除食品和能源價格的核心通脹按月由持平轉升0.1%，按年則維持0.7%升幅。

官方數據顯示，上月食品價格按年升0.4%，增速較3月放緩，當中鮮菜價格下跌13.5%，跌幅擴大2.4個百分點；禽肉類、鮮果、食用油和豬肉價格漲幅均告回落。非食品價格漲幅亦放慢至0.1%，即使服務價格漲幅擴至1%，主要是出行類服務恢復較好，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費的價格漲幅介乎7.2至28.7%之間，但仍受工業消費品跌幅擴至1.5%拖累。按月計，4月CPI下跌0.1%，雖然跌幅較3月收窄0.2個百分點，但已連跌3個月。

至於反映上游生產物價的4月PPI按月由持平轉跌0.5%，按年跌幅更再擴1.1個百分點，主要受國際大宗商品價格波動、中外市場需求總體偏弱及去年同期基數較高等因素影響。其中，生產資料價格按年跌4.7%，跌幅擴大1.3個百分點。石油和天然氣開採業價格下降16.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降13.6%，煤炭開採和洗選業價格下降9.3%，跌幅皆有所擴大。

首4個月計，CPI按年仍升1%，PPI按年跌2.1%，整體CPI遠低於今年官方3%左右的目標。法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷認為，上月通脹回軟，與去年爆發的俄烏戰爭所推高的能源及大宗商品價格回落有關，這與2002年內地加入世界貿易組織(WTO)後導致供應增長快過需求，以及2009年全球金融危機造成的通縮情況不同。

吳續指，上月通脹數據雖不及預期，但核心通脹尚算穩定，經濟復常下服務業仍在增長，反映內地經濟復甦勢頭持續，現時談不上步入全面通縮。他預計，未來數月內地CPI於低位徘徊，甚至按年轉負也不足為奇，只因能源價格回落所致。

券商野村則指，食品價格由5月初至今維持疲弱，加上燃料價格回軟，尤其是年輕族群失業率高企，連同部分車企的減價行動，預計本月CPI通脹維持疲弱，但基數效應或帶動CPI按年升0.3%；考慮到環球商品價格下滑，或拖累PPI進一步跌3.9%。

弱通脹下，勢為中國人民銀行「放水」提供緩衝空間。野村相信，CPI及PPI數據低企讓人行調降政策借貸利率的可能性升溫。大華銀行亦估計，內地貨幣政策維持寬鬆，若貸款增長放緩，年內可能宣布再降低存款準備金率0.25個百分點。