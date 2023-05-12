澳洲央行內部報告曝光　今明兩年經濟衰退風險達8成

澳洲儲備銀行(即澳洲央行)的一份去年9月內部報告，近日應當地「信息自由」的要求而被公開。報告表明，今年和明年澳洲經濟衰退的機會率高達80%。

該報告由澳央行一名高級分析師，以去年8月時所擁有的資料進行。有別於「連續兩季經濟收縮便陷技術性經濟衰退」的大眾所知的定義，該報告採用學術和理論含量更高的「塞姆規則(Sahm Rule)」，將經濟衰退定義為當失業率的季度平均值比過去12 個月的最低水平高出至少0.75%之時才會發生，有關定義也為美國聯儲局所採用。

並且報告內以多種經濟模型去模擬今明兩年衰退發生的機會率，得出的結果由65%至80%不等。而最有可能會發生的時間點，是由去年9月起計的四個季度。澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)過去曾形容澳洲經濟猶如走在「窄路」上——要通脹降至3%以下(現時為7%)而不令經濟收縮的機會率只是稍高於50%。這與報告內提到的機會率一致。

這也解釋了為何去年6至9月澳央行每次都加息0.5厘，但到去年10月將加息幅度收窄至0.25厘。是為了避免利率升得過多過快，打擊經濟。

此外，該報告內的經濟模型亦有就失業率作出預測，認為要將通脹帶回至央行定下的2-3%目標區間，失業率升至4.5至5%(現時為3.5%)的機會率最高達75%。即若要通脹快速回落，央行將要大幅加息，結果或引致上萬人加入失業大軍。

報告內曾模擬快速遏通脹的情況，即今年2月澳洲現金利率要加至4.8厘，那通脹便可在2024年後期回復至2至3%的水平。可是現實是本月初的議息會議後，現金利率只升至3.85厘，顯然澳央行是採取了「溫和的」加息道路，故通脹或要到2025年中才能返回通脹目標。