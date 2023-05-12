道指跌221點　紐油挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.04；港匯見7.8393；離岸人民幣(CNH)報6.9576；美元兌日圓處134.45；歐元報1.0921，英鎊報1.2515。現貨金價處2,016美元。布油報75.33美元，紐油報71.28美元。比特幣靠穩，報27,033美元。道指期貨升19點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指曾挫逾400點，收市報33,309點，跌221點，跌幅0.66%。標指收報4,130點，跌7點或0.17%；納指收報12,328點，升22點或0.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,841點，升98點。

●紐約期油收報每桶70.87美元跌1.69美元，跌幅為2.3%。倫敦布蘭特期油收報每桶74.98美元，跌1.43美元，跌幅近1.9%。

●紐約期金收報每安士2,020.5美元，跌16.6美元，跌幅0.8%。

●英國富時100指數收市報7730點，跌10點，跌幅0.14%。德國DAX指數收報15,834.91點，跌61點或0.39%；法國CAC指數收報7,381點，升20點或0.28%。

●李嘉誠基金會減持郵儲行套現逾1.2億，持倉降至9.97%。

●京東集團首季虧轉盈，賺逾62.6億元人民幣。

●中芯國際首季少賺48%，料全年收入下降。

●馬斯克宣布卸任Twitter行政總裁。

●傳財務機構單日增30銀主盤 港島半新樓叫價比8年前平4%

●美國4月PPI按年升2.3%低過市場預期 首申失業救濟26.4萬人

●美國難逃違約及經濟衰退！特朗普籲拒提高債務上限

●澳洲央行內部報告曝光 今明兩年經濟衰退風險達8成

●意大利反壟斷機構調查蘋果App Store不當競爭行為

●何文田站項目公布新一期價單 白石角新盤截票超額47倍

●滙豐員工涉不當使用通訊平台 遭美國SEC罰款1500萬美元

●英國加息0.25厘符合預期 通脹若持續將再收緊

●東方日報B1：華內需不足 恐陷通縮

●【東方日報產評】中美爭霸斷財路 多邊重構生存道