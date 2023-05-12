IMF響警：美國債務違約恐對全球經濟產生極嚴重後果

美國又再陷入債務上限危機，加劇全球不確定性，國際貨幣基金組織(IMF)也不禁要為此發聲！外媒引述IMF表示，如果美國未能提高債務上限，因而陷入債務違約，將對美國以及全球經濟產生非常嚴重後果，包括可能會推升借貸成本。

IMF發言人Julie Kozack表示，無法即時量化美國債務違約將對全球經濟增長產生的影響。IMF在4月預測今年全球經濟增長幅度為2.8%，但表示資產價格大幅回落和銀行貸款銳減為標誌的更深層次金融市場動盪，恐令產出增長回落至1%。

她又指，更高的利率可能是美國違約，以及全球經濟中一些更廣泛的不穩定情況造成的後果之一，並指IMF希望避免這些嚴重的影響，呼籲各方努力，達成共識，盡快解決問題。

Kozack續稱，美國當局需要對在銀行業最新出現的脆弱性保持警惕，包括地區銀行，銀行在適應利率大幅上升的環境時，可能會出現脆弱情形。IMF又指，對美國監管機構及政策制定者採取果斷行動，處理近期美國3家銀行倒閉事件表示歡迎。IMF指，將於5月底前公布對美國經濟政策進行的第4條磋商年度評估，將分析對地區銀行壓力的影響，包括任何信貸條件收緊的情況。