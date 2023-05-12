【高盛推介】騰訊下周公布業績 京東績後急彈帶動科網股
2023年05月12日 11:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東(09618)周四(11日)收市後公布今年首季業績，營業額2,429.56億元人民幣，按年升1.4%；非美國通用會計準則計淨利潤達75.91億元人民幣，按年升88.3%，勝市場預期。消息利好帶動科網股周五(12日)早上抽升，跑贏大市。京東今早則突破140港元水平，最高見146元，突破3周高位。現報144.8元，升約7.3%。
騰訊(00700)周四跌約1%，今早受帶動反彈，開市即重上330元水平。現報331元，升約1.4%。騰訊將於下周三(17日)公布今年首季業績，市場料收入介乎1,436.78億至1,500.75億元人民幣，按年升6.1至10.8%；純利介乎234.92億至348.71億元人民幣，並關注騰訊AI大模型建設與業務發展等指引。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金持續積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,550萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周二(9日)錄得約310萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。
京東方面，好倉於近期亦獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約820萬元。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約510萬元。
觀察港股通資金流向，北水於周四繼續買入騰訊，錄得約5億元資金淨買入。
投資者如計劃提前部署騰訊好倉，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價380元以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿的騰訊購(16424)。中年期選擇可留意騰訊購(16518)。牛證方面可留意騰訊牛(62288)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購(16424)，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿10.2倍，行使價380元以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊購(16518)，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.6倍，中年期。
騰訊牛(62288)，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看計劃提前部署騰訊淡倉，認沽證方面的貼價選擇可留意騰訊沽(12672)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一的騰訊沽(12198)。熊證方面可留意騰訊熊(61141)，與現價有約30元收回距離。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.8倍，行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一。
騰訊熊(61141)，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好京東，認購證方面的輕微價外選擇可留意屬行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿的京東購(16511)。高槓桿選擇可留意低街貨京東購(15416)。長年期選擇可留意京東購(16259)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛(61261)，遠牛選擇可留意京東牛(55953)，與現價有約25及35元收回距離。
京東購(16511)，行使價160.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.1倍，行使價175元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
京東購(15416)，行使價190.1元，2023年12月21日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。
京東購(16259)，行使價170.1元，2024年2月26日到期，實際槓桿3.8倍，長年期。
京東牛(61261)，收回價120元，行使價118元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價近牛中街貨較低。
京東牛(55953)，收回價110元，行使價107.2元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽(16146)，行使價139.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿4倍，貼價。
京東熊(53870)，收回價200元，行使價202.8元，換股比率500，槓桿比率2.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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