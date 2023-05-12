中銀首季大灣區及科創企業貸款續增　推跨境金融服務方案

「灣區·商贏」跨境金融服務系列方案針對大灣區內企業的不同經營發展階段、行業種類、商貿活動而提供不同的綜合服務，包括滿足企業在跨境營商起步階段金融需求的「灣區·創贏」方案；支持企業在跨境擴展階段的「灣區·穩贏」方案；為在港搭建貿易平台企業提升營運效率的「灣區·商貿贏」方案；以及為法律、檢測認證等高端服務貿易行業企業開展跨境合作，提供一站式財務管理服務的「灣區·服貿贏」方案等。

「灣區·商贏」系列方案透過具有大灣區特色的人民幣創新產品、跨境雙向資金池、境外財資中心等多元化產品及服務，滿足新基建、科創、零售、電子等重點行業及客戶的跨境金融需求，協助企業把握最新的跨境政策和大灣區產業趨勢，更好地進行財務規劃，營商展業。