中銀首季大灣區及科創企業貸款續增 推跨境金融服務方案
2023年05月12日 11:46
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中國銀行(香港)(02388)交易銀行部副總經理俞陳平表示，隨着大灣區的建設加快推進，企業對跨境金融服務的需求顯著上升。今年第一季該行為大灣區企業以及科創企業提供的貸款持續增長，其中，與科創相關的貸款較去年底上升近12%。此外，查詢全球現金管理服務的客戶數目及實際上線的資金池項目均錄得倍數增長。中銀香港特別推出全新「灣區·商贏」跨境金融服務，希望為各類企業度身訂造適切的大灣區服務方案，助力其在大灣區拓展業務，順利開展跨境經營，聯繫內地、香港和國際市場。
「灣區·商贏」跨境金融服務系列方案針對大灣區內企業的不同經營發展階段、行業種類、商貿活動而提供不同的綜合服務，包括滿足企業在跨境營商起步階段金融需求的「灣區·創贏」方案；支持企業在跨境擴展階段的「灣區·穩贏」方案；為在港搭建貿易平台企業提升營運效率的「灣區·商貿贏」方案；以及為法律、檢測認證等高端服務貿易行業企業開展跨境合作，提供一站式財務管理服務的「灣區·服貿贏」方案等。
「灣區·商贏」系列方案透過具有大灣區特色的人民幣創新產品、跨境雙向資金池、境外財資中心等多元化產品及服務，滿足新基建、科創、零售、電子等重點行業及客戶的跨境金融需求，協助企業把握最新的跨境政策和大灣區產業趨勢，更好地進行財務規劃，營商展業。