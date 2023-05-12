研究：港人疫後習慣改變　主流消費領域料反彈

隨着香港經濟復甦逐漸加快，Mastercard經濟研究所分析過去三年(2019至2022年期間)，香港人消費習慣的變化，以及觀察香港人在餐飲、購物、寵物等方面的消費偏好，發現疫情對消費者的行為和態度均產生重大影響，其中不少市民在經歷社交距離措施後轉為在家工作，並更關注整體身心健康。

Mastercard亞太及中東地區首席經濟學家DavidMann表示，香港消費者的消費模式因疫情而轉變，預計消費者將繼續重新釐定對其而言重要的事物，且更傾向進行社交活動以及體驗新事物。消費是本地經濟復甦的重要支柱，隨着社會步入後疫情時代，預計主流消費領域如服裝、鞋類和珠寶等將出現反彈。

研究顯示，自2022年5月社交距離措施陸續放寬以來，消費者在服裝、鞋類和珠寶等購物類別上的支出水平大幅反彈，2022年5至12月的按月支出水平，均明顯高於2019年同期的按月水平。相關反彈源於政府在2022年2月因應感染數目激增而收緊放寬防疫措施，導致購物支出在2月至3月下降。此外，防疫措施放寬以來化妝品和美容服務的消費也顯著增加，從2022年5月至年底，美容相關消費每月平均水平比2019年同期高出近兩倍。

香港人的飲食習慣持續轉變，疫下培養更了香港消費者自己下廚的習慣。由於社區確診數字增加因而加強防疫限制，2022年1至3月餐飲場所消費相對於2021年10月至12月急劇下跌，與此同時，於雜貨店的消費則增加。隨着香港解除防疫限制，香港人在2022年12月於雜貨店的消費仍然遠高於疫情前的水平，其增長比率甚至超過餐飲場所。在2019年12月至2022年12月期間，食品價格上漲了7.8%，餐飲價格則上升7.3%，反映部分飲食習慣的轉變。

此外，疫下寵物相關產業支出亦增加。2022年12月，於寵物商店的支出較2019年1月增加1倍。在疫情期間，寵物相關消費持續穩定增長，並在2022年3月開始加速，這可能是由於香港人在家的時間更長所致。

社交距離措施和戶外活動禁令導致許多香港人在疫情期間轉向靜態活動，例如閱讀、遊戲、藝術及手工藝。分析顯示，這些活動的消費支出在2019至2022年期間按年增加，由於市民因疫情不願外出，因此藝術和手工藝的支出比疫情前增加了1倍以上。自疫情開始以來，攝影相關的消費支出持續增加，顯示攝影成為香港人的新興趣，以及表達創造力的媒介。