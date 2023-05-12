專家樓評：樓價短線下調　年尾回升有咩理據？

執筆當天，同業的十大屋苑在過去的周末(5月6日至7日)只錄兩宗成交。正如筆者早前為樓市作出的預警一樣，由年頭到現在樓價回升得太快，是需要微調一點，等到第三及第四季因復常而回復的新一波購買力出現，樓價才會在微調之後再上升。

但每逢樓價略為下跌一點的時候，總有一些人走出來說「樓價會跌三成、五成、甚至七成」，筆者認為，只需以平常心去看樓市便可以了。事實上，縱使是三年疫情再加上之前社會事件，香港樓市比最高的時候只是累跌了約16%，而且在今年年頭亦恢復了不少！相比其他投資項目，樓市是很可靠的投資工具，亦容易對沖通脹，如果在自住用家來說，其實是「買有風險！不買也有風險！」

現在評論樓市的確不容易，因為無論你說升或者跌，都有人感到不開心，而最重要的是樓市結果往往不是反映市場數據，而是反映政策甚至政治上的劇情需要！怎樣也好，筆者想強調，樓市是不應該看得太淡的，我們仍面對租金在谷底慢慢上升，而租務市場亦反映到內地的學生正在迅速回流香港市場。

租金方面，本行同事普遍認為正上升，而更加重要的是，這亦未足以反映復常後的需求，還有優才及高才的大軍仍未登陸市場，本行對租務市場是不會太悲觀。再看看今年首4個月逾3,000萬元的住宅成交，已經有超過270宗較去年同期增加1.9倍，再加上不少高才的租住目標是這些單位。大家現在面對的很可能是一個轉型的市場，市場正由細單位轉變豪宅(或者較大單位)為樓市的火車頭，這幾年投資筆者都強調一個重點，就是香港究竟仍是金融中心?！縱使我們可能避免不到戰爭，只要香港掌握到資金走向，一樣可以掌握到市場紅利。

祥益地產總裁 汪敦敬