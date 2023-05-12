道指期貨升90點 比特幣挫逾2%
2023年05月12日 16:15
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美匯指數報101.948；港匯見7.8421；離岸人民幣(CNH)報6.9537；美元兌日圓報134.76；歐元處1.0908；英鎊報1.2519。金價報2,008.52美元。油價跌0.6%，布油報74.46美元，紐油處70.44美元。比特幣挫2.37%至26,386美元。道指期貨升90點。
焦點數據：
16:30 香港國內生產總值
20:30 美國4月出口物價、進口物價
22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數
●港股下跌，恒生指數全日收報19,627點，跌116點或0.59%，主板成交1,027.73億港元。恒指全周累跌422點，跌幅2.1%。
-MSCI明晟中國指數增53股份，納入中遠海能及京東物流。
-高盛：HIBOR上升淨息差改善，呢兩隻銀行股睇升逾3成...
●內地經濟狀況惹憂，A股全線向下，其中滬綜指跌37點或1.12%，收報3,272點，失守三千三關，連跌4日，全周累跌1.9%，成交金額3,870.81億元人民幣。
-中證監：願與美方共同推進審計監管合作。
香港經濟：
●首季GDP按年增長2.7%，維持全年增長3.5至5.5%的預測。
●滙豐環球上調今年香港經濟增長預測至5%。
●研究：港人疫後習慣改變，主流消費領域料反彈。
外地經濟：
●IMF響警：美國債務違約恐對全球經濟產生極嚴重後果。
●克魯格曼：勞動市場顯示美經濟有望軟着陸。
●一個原因！華爾街大好友料「FAANG」今年可彈50%。
●橋水指金價被低估，現正處長期升市開端。
●耶倫傳下周晤摩通及花旗CEO，討論債務上限僵局。
●英國首季經濟增長0.1%，高通脹壓抑家庭支出。
銀行業危機：
●向大行開刀！美FDIC擬收特別徵費，補充拯救倒閉銀行資本。
●硅銀倒閉連累約30家「超級地區銀行」出現擠提。
加密貨幣：
●兩莊家退出美加密貨幣交易，比特幣插穿27000美元。
企業消息：
●懶理國家號召，Oppo關閉晶片設計部門。