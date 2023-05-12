【產經直播】炒股唔炒市 下周博科企業績？
2023年05月12日 16:20
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銀河證券業務發展董事羅尚沛（右）
港股周五(12日)表現反覆，早段曾經高開107點後，由升轉跌，最多跌147點，收市報19627點，跌0.5%，已四連跌。港股繼續缺乏方向，波幅又窄，悶局仲要維持幾耐？
京東(09618)周四(11日)收市後公布首季業績，經調整純利75.91億元人民幣，按年升88.3%，高於預期53.4億元，股價今日裂口高開，收升逾7%，但股價由今年初高位回落逾40%，股民要趁彈減磅？相反同系京東物流(02618)上季虧損收窄至7.12億元，收入亦升逾三成，股份同時被納入MSCI中國指數，股價收升半成過外，消息對股份刺激作用有限？
中芯(00981)上日亦派成績表，收入、純利及毛利率全線向下。中芯首季收入按年跌20.6%；純利2.3億美元，按年倒退40%；首季毛利率20.8%，按年挫19.9個百分點。中芯股價今日早段抽升半成過外，但升幅其後愈收愈窄，收市靠穩，公司前景點睇？
中資金融股齊齊向下，其中四大內銀跌幅顯著，建行(00939)及工行(01398)跌幅逾2%；另外，郵儲行(01658)遭李嘉誠減持2249.3萬股H股，權益降至9.97%，每股均價5.43元，套現1.22億元，料7個半月甩貨近1%，股價今早曾跌逾2%，已錄4連跌，中資金融股散水要先走為敬？
美匯回升至102美元，資源股受挫，拖累商品價格下跌，其中銅價更觸及1月份以來最低位，「銅四寶」的江西銅(00358)、五礦(01208)、紫金(02899)及洛鉬(03993)急跌逾6至8%，連帶鋁業股、煤炭股板塊亦捱沽，邊個板塊係時候吼位撈底？
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