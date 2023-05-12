港首季GDP按年增長2.7%　維持全年預測不變

港府發表《2023年第一季經濟報告》，在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，香港經濟在今年首季明顯改善。實質本地生產總值(GDP)回復按年增長2.7%，在上一季則收縮4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值急升5.3%。2023年全年實質GDP增長預測維持在財政預算案公布的3.5至5.5%，如果目前經濟復甦的動力持續，增長率料會靠近預測區間的上限。

港府指，第一季基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，略快於上一季1.8%的升幅；能源相關項目的價格急升，外出用膳及外賣和衣履價格繼續顯著上升，然而其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。整體而言，通脹料會在2023年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。2023年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.9%，與預算案公布的預測相同。

政府經濟顧問梁永勝表示，外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口在第一季按年實質急挫18.7%，輸往內地、美國和歐盟的出口繼續顯著下跌。服務輸出明顯擴張16.5%。受惠於香港與內地和世界各地恢復正常往來，旅遊服務輸出躍升至超過6倍。運輸服務輸出回復溫和上升，商用及其他服務輸出轉為輕微增長。不過金融服務輸出下跌。

隨着中港防疫措施取消，梁氏稱，本地消費氣氛大幅改善，私人消費開支在第一季按年實質急升13%，整體投資開支回升5.8%。第一季就業情況改善，經季節性調整的失業率由上一季的3.5%下跌至第一季的3.1%，就業不足率由1.5%下跌至1.2%。本地股票市場在第一季大幅波動，恒指於季末收報20,400點，較2022年年底高3.1%。隨着本地經濟復甦，市場氣氛有所改善，住宅物業市場重現活力。交投活動和住宅售價均見反彈。

展望未來，港府稱訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善、消費券的發放及「開心香港」的一系列活動將為私人消費提供額外支持。貨物出口預計將繼續面對龐大挑戰，先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。近期歐美銀行業受壓亦為環球經濟前景增添不確定性。