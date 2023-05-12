長和夥EQT創新企在意大利提供批發流動及固網通訊

交易需要經過相關程序和取得相關監管機構的批准，預計在6至9個月内完成。據了解，交易一旦成功，將是意大利首家獨立批發流動網絡服務供應商。可令長和可以「輕資產」策略提高營運效率，釋放集團旗下WINDTRE業務價值。改善WINDTRE資本分配，讓WINDTRE進一步將策略重點放在核心產品

CKHGT在意大利的流動電訊業務WINDTRE，將轉讓其在意大利的活躍網絡設備和批發流動及批發固網通訊服務業務予新公司。新公司將由EQT及CKHGT分別持有60%及40%股權，由一個管理局來監督營運，包括4名由EQT和CKHGT提名的成員(各自提名兩名)及數名獨立成員。新公司的企業價值為34億歐元(約290.75億港元)。

WINDTRE將與新成立的公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，繼續為現有零售客戶提供服務。在新安排下，WINDTRE將同時因創新科技、現金流優勢，以及可在最先進的網絡上提供零售服務而受惠。新公司成立後，WINDTRE將專注服務其零售客戶，以及在零售固網及流動通訊服務等核心業務以外拓展其他收入來源。

這家獨立網絡公司將可發掘電訊批發市場的潛力，吸引B2B(商業對商業)客戶和資訊科技(IT)服務供應商，選擇這家公司作為他們提供物聯網、公共網絡和5G項目的理想合作夥伴，CKHGT因而受惠。新公司的顧客亦得到保證，能與一個獨立於WINDTRE管理的流動通訊營運商合作。

長和聯席董事總經理兼CKHGT董事總經理霍建寧表示：「這項交易符合集團的『輕資產』策略，讓我們收回網絡投資成本。同時WINDTRE的合作夥伴將維持網絡的先進技術，為我們的客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定。」