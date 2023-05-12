凱基：美國聯儲局或暫停加息　就業市場仍強勁

美國聯儲局早前議息後公布加息25點子，利率區間升至5至5.25%，當局暗示將暫停升息。會議結果大致合乎投資者預期，因此並未有對市場造成重大影響。

上星期五公布的就業數據顯示，美國的就業市場仍然強勁。4月新增非農就業人數25.3萬，高於市場預期，失業率為3.4%，跌回1月的水平，是美國近50年來的低位。另外，工資增長的按年升幅仍是處於高位。不過，美國勞動市場開始出現放緩的迹象，例如更多企業出現裁員、自願離職的人數回落至疫情前水平等。

聯儲局最常參考的核心PCE指數，3月份的通脹按年升幅為4.6%，由去年12月起，經已在現水平左右徘徊，未有顯著回落。勞動市場若轉弱，將對通脹放緩有正面作用。本周三(10日)公布的4月份CPI，將會是下一個參考點。參考過去的數據，通脹見頂後，下滑約一年後將進入平台期，因此，年底前回落至聯儲局目標2%的機會較低，單考慮通脹數據，今年內不易減息。

事實上，本行不認為通脹和就業市場在近月有重大變化，反而令金融市場更趨緊張的是銀行危機。美國的區域性銀行接二連三出現問題，加上貨幣市場及大型銀行令存款加速流走，銀行在作出貸款時，自然更嚴格，這或令美國小型企業的投資及招聘氣氛轉弱。

參考股市的表現，美股中大型股指數如標指及羅素1000指數等，年初至今表現貼近升近雙位數，納指甚至更高，但小型股如羅素2000指數，年初至今大概持平。銀行信貸要求提高，加上部分大型企業近期的業績不錯，現金也充裕，這加速投資者追捧大型股。

目前，美國仍需面對經濟衰退及盈利下跌的風險，部分交易員押注聯儲局將減息應對。利率期貨顯示，9月份降息25點子的機會有近50%，而年底前減息共75點子也有50%。不過，未來數月變數仍然甚多，期間升息步伐變數甚高，投資者仍需審慎看待當局會否在第三季轉向減息。

另外，歐洲央行同樣在早前議息，會後宣布加息25點子，加息幅度較3月放緩，不過暫時就沒有暗示跟隨美國暫緩升息。歐洲4月份的通脹率為7%，升幅稍高於上月的6.9%，而核心通脹為5.6%，較上月回落。歐元區整體的通脹仍處於較高的水平，相信緊縮政策遏止通脹的政策仍然不變。

凱基亞洲投資策略部